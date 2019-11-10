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馬卡龍色「香氛筆」Cute到爆！香奈兒CHANCE香水有創意

2019-11-10 14:41聯合報 記者劉小川／台北即時報導

香奈兒的粉絲快注意！最近香奈兒的香水，大走迷你香氛路線，包括經典的N°5典藏香水、嘉柏麗香水、CHANCE、N°5 L’EAU清新晨露系列，均推出隨身香水系列，讓女人隨時隨地都可以優雅的補擦，現在國外傳出，香奈兒的香氛又更進一步，預計2020年1月將推出香奈兒CHANCE的「香氛筆」，照片率先曝光了。

香奈兒在國外搶先發布「香氛筆」，以香奈兒CHANCE系列香氛為主，一盒中裝有四色香氛筆，搭配馬卡龍般的色調，氣味包括經典CHANCE、CHANCE 綠色氣息、CHANCE粉紅甜蜜、CHANCE 橙光輕舞等四款，一看外盒包裝就覺得超可愛。

這款香氛筆，其實就是把香膏做成容易攜帶的香氛筆，一支筆中含有1.2g的香膏，非常方便隨身攜帶，如同帶唇膏一般，可以隨時補擦，而且一次有四種味道，還可以依照個人喜歡疊擦，創造屬於自己的香奈兒CHANCE氣味。台灣上市日期未定。

香奈兒CHANCE經典香氛。圖／香奈兒提供
香奈兒CHANCE經典香氛。圖／香奈兒提供
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馬卡龍色調的香奈兒CHANCE香氛筆，實在太可愛！圖／摘自IG
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香奈兒將在2020年，推出以CHANCE系列香氛為主的「香氛筆」。圖／摘自IG
香奈兒將在2020年，推出以CHANCE系列香氛為主的「香氛筆」。圖／摘自IG
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香奈兒

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