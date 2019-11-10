嘉市30家旅館導入人工智慧 教你遊嘉義

2019-11-10 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義市即時報導



嘉義市府在30家旅館業者裝設「愛遊嘉義」的互動機台，民眾可查詢吃交通、住宿、餐廳、觀光等嘉義旅遊資訊，機台內還有人工智慧「愛遊貓」與民眾語音互動，嘉義市長黃敏惠說，全台第一個提出以「旅館」為據點，串聯網絡服務，導入資訊平台概念的縣市，「智慧服務再升級」。

這項計畫由經濟部工業局指導，宏麗數位創意股份有限公司、一宇橙數位設計限公司聯合執行，嘉義市府協助推動，今天在兆品酒店舉行「愛遊嘉義」平台發表記者會。

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黃敏惠率先體驗互動機台，與愛遊貓互動，體驗購買「檜來嘉驛」遊程票券。黃敏惠說，新舊的融合就是嘉市的特色，有在地傳統人情味與文化，結合創新智慧科技，美食、美景、善良的美人，等待國內外遊客來深度體驗這座生活慢遊的好城市。

協助設計的雷門科技公司總經理紀如鴻說，「愛遊嘉義」整合「吃、喝、玩、樂、購」，並創造「一體三機」服務，遊客可利用手機、電腦、Kiosk，達到資訊共享即時查詢。

一宇橙總經理張維翔指出，平台串聯旅館、商圈、伴手禮及觀光產業，包括交通路線規畫、遊程介紹以及住宿方案，讓旅客由平台進行即時資訊查詢、訂購及互動體驗，「愛遊貓」則運用AI語音，會講中（簡體與繁體）、英、日、韓等語言，再加上結合「多元支付」的功能，真的很便利。

市府觀光新聞處表示，參與計畫的旅館內都裝有一台kiosk互動機台，並由業者精心規畫主題包裝，機器提供語音服務功能，讓旅客可以很簡單的透過機台操作就能找到符合自己需求的服務，平台多國語言介面方便國際旅客操作，提升遊客便利性及到訪意願。