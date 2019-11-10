小S踩狂野新鞋 豹紋上身炸出巨星氣勢
2019-11-10 13:49
聯合報 記者吳曉涵
／即時報導
秋冬時期大家偏好深色系服裝，圖騰鮮明的動物紋在低調的配色中更顯搶眼，所以許多設計師在秋冬都熱愛以動物紋作為創意元素。小S徐熙娣近日在IG就秀出最新的秋冬行頭，以黑色上衣配牛仔褲的造型搭豹紋鞋款與包包，完美示範如何用配件帶出全身重點，隨便一撩髮就有巨星氣勢。
小S的豹紋單品來自TOD’S秋冬系列，今年品牌特別把豹紋配上牛毛再拼接皮革，以圖騰和材質碰撞出新的火花，並以經典豆豆鞋、樂福鞋和AOI系列鍊帶迷你小包、迷你水桶包、D Styling包款呈現，鞋款上配有金屬裝飾，為狂野的豹紋注入摩登俐落時尚感。
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不只豹紋，其他動物紋也備受品牌喜愛。迪士尼經典動畫《101忠狗》真人電影預計明年即將上映，當中的主角大麥町狗狗身上的斑點也提早出現在Manolo Blahnik秋冬鞋款上。大小不一的黑色圓點搭配白色蛇紋壓紋皮革鞋身，再以黑或紅的鞋頭與鞋跟拼接，兩種動物紋堆疊出細膩有趣的效果，無論遠看近看都別具風格，基本款的配色也提高搭配的便利性。
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