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結帳金額最低一元！ 赤から來台四週年加碼送雞翅蛋糕

2019-11-10 12:57聯合報 記者張芳瑜／即時報導

來自名古屋的「赤からAKAKARA」是日本最大的火鍋連鎖名店，主打以紅味增為基底，融合多種特選辣椒，用完美比例調製成秘傳赤紅的夢幻湯頭，分成十個辣度等級，客制化的十種辣度任人調配，可從辣度一挑戰到辣度十，讓熱愛香辣刺激味蕾的人愛不釋手！今年適逢來台滿四周年，11/11至11/30，只要2人消費滿1,500元，即贈送「火山爆發 手羽先蛋糕」一份，同時還可參加扭蛋抽獎活動，最高獎項為結帳金額只要一元。

赤からAKAKARA自2015年來台開設全台第一家中山旗艦店，將名古屋當地的店舖裝潢氣氛原封不動帶來台灣，連餐點都原汁原味的完美呈現，讓顧客彷彿置身在日本名古屋。招牌的赤味增鍋味獨特的香辣口感、起司玉子燒等都是店內的人氣必點。為了慶祝四週年活動，赤からAKAKARA特別推出獨家「火山爆發 手羽先蛋糕」，選用名古屋最有名的美食手羽先，將外表炸得金黃酥脆，皮薄肉嫩，疊成像山一樣的蛋糕形狀，再淋上主廚特製的酸辣起司醬汁，入口後先品嚐到泰式酸辣的辛香，隨後濃郁起司的香氣在嘴裡散開，手羽先與酸辣起司醬完美結合，顛覆大家對雞翅的想像。

11/11起，凡2人消費滿1,500元、3人消費滿2,000元、4人消費滿2,500元以此類推，即贈送「火山爆發 手羽先蛋糕」一份，此外，還可參加「驚奇扭蛋大抽獎」遊戲，可獲得消費金額8折、上百元現金折價券等獎品，最大獎項則是本日消費金額全部只要1元！

AKAKARA赤味增鍋。圖／赤からAKAKARA提供
AKAKARA赤味增鍋。圖／赤からAKAKARA提供
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火山爆發 手羽先蛋糕。圖／赤からAKAKARA提供
火山爆發 手羽先蛋糕。圖／赤からAKAKARA提供
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名古屋火鍋

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