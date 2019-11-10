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百貨周年慶加乘雙11 還有這些優惠可搶不知道太可惜！

2019-11-10 12:10聯合報 記者江佩君／即時報導

雙11」年度購物優惠檔期即將到來，不讓電商專美於前，百貨也加入雙11戰場。 正值周年慶的百貨適逢雙11，像是SOGO台北忠孝、復興兩館祭出超殺優惠組合，當天推出多款商品只要1,111元。還有超過20款化妝品買1送1再送111元抵用券。周年慶期間憑全館單筆1千元發票，還可享星巴克買1送1優惠。新光三越超市年度熱銷品推出買1送1。

●台北SOGO多款「1,111元優惠」美妝特惠組再送111

台北SOGO雙11當天推出多款商品1,111元優惠，天氣變冷了，忠孝館的部分像是T-PARTS雙排釦風衣原價5,280元，特價1,111元，限量30件。SHISEIDO國際櫃紅妍肌活超爆組價值8,100元，優惠價3,240元，限量100組，再加送抵用券111元。NARS惹火激情組價值2,050元，優惠價990元，限量100組，再送抵用券111元。還有全台獨家的IPSA泥狀去角質發燒組價值2,750元，優惠價1,305元，買再送SOGO商品券100元，限量500組。

忠孝館雙11當天8F、9F消費滿1萬元，再送TECO東元電子觸控不挑鍋電陶爐或SOGO商品券1,500元，共限量300份。

SOGO復興館則有STEVE MADDEN個性軍靴原價5,680元，特價1,111元，限量20雙。MAUD FRIZON百搭鬆糕懶人鞋原價4,280元，特價1,111元，限量30雙。另外，11月10日限定限量的Dyson吹風機23.75k金箔版售價17,600元，送Dyson 3000元抵用券+原廠收納鐵架(價值3,000元)，並享滿10,000元抵1,000元，再加贈SOGO商品券500元，限量20台。Dyson Airwrap捲髮造型器售價17,600元享10,000元抵1,000元。

●新光三越雙11超市年度熱銷品買1送1

新光三越「不寂MORE購物節」除了11/11當天10點起在新光三越APP推出周年慶熱銷雙11限定精選外，當天必搶限定限量優惠包括新光三越超市推出的年度熱銷商品限量1萬件大放送，包括稻葉鮪魚鰹魚罐、大醬鰹魚香菇昆布露、永井味付海苔片、高野北海道小粒納豆、赤阪天日鹽、三立白巧克力薄燒、岩塚大柚振豆米果、三幸燒海老煎餅、AGF華麗香醇咖啡等進口食品通通買1送1。

此外，新光三越線上美妝平台beauty stage美麗台也同步在雙11當天獨家推出美妝明星商品優惠，像是周年慶熱銷的「小黑瓶」LANCOME超未來肌因賦活露買50ml送30ml、LANCOME超進化肌因活性安瓶買20ml送20ml。此外，11/11前，線上還有DARPHIN全效舒緩精華液及DARPHIN甘菊芳香精露買一送多、POLA擊速煥白化妝水組買一送十等。

●環球購物中心熱銷鍋具11元起標

環球購物中心迎接雙11，新北中和店於11/10舉辦「快手拍賣會」，精選多項熱銷萬元鍋具，包含主婦必備料理神器的氣炸鍋、萬用鍋等，以及熱消除蟎吸塵器、果汁機等，通通11元起標。另外，11/7至11/17全台七店刷環球購物中心聯名卡累計滿1,111元送111元電子禮券，而11/24前使用GM pay單筆支付滿1,000元加贈100點。此外，還推出上百品項餐飲、居家用品及服飾買1送1、加1元多1件等超值價。

新光三越超市，三幸燒海老煎餅原價115元，優惠價買一送一。圖／新光三越提供
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雙11SOGO周年慶

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