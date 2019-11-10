雙11質感設計品封館搶標 熱賣按摩槍、旅行枕下殺5折起
2019-11-10 11:21
聯合報 記者黃筱晴
／即時報導
秋季購物潮自百貨周年慶一路延燒到1111單身購物節，以販售文創設計產品為特色的質感電商平台「有.設計uDesign」，這次也在11月11日至11月13日期間推出VIP封館活動，眾多設計產品最低2折起，以前所未有的優惠價格回饋給所有消費者。
即日起至11月13日止，於有.設計uDesign Facebook粉絲專頁私訊小編「1111」，即可在活動開跑前獲得通關密語及專屬連結，透過連結前往活動專區，並於結帳時輸入通關密語就可以特別優惠的價格入手設計產品，讓網購也能感受如同品牌VIP之夜的封館消費體驗，為消費者帶來更多神秘驚喜。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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必買商品搶先預告，結合美感外型設計與創新科技的智能穿戴設備品牌ADAM亞果元素，以及社群上討論度很高的BLACKLEAF按摩槍，皆於活動期間獨家釋出從未見過的最低價格；而廣受好評的荷蘭寢具品牌SNURK童趣被套組、Allocacoc充氣旅行茄子枕也出現五折的超低折扣，可說是消費者購入的最佳時機。
有.設計uDesign也預告將在11月下旬起於官網推出耶誕節相關活動，屆時搭配LINE Pay服務正式上線，可提供消費者更多、更便利的支付選擇。
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