雨揚明年開運預言來了！ 12生肖前三名是這
2020年即將到來，知名命理專家雨揚老師完成「2020開運大預言&靈鼠年開運農民曆」（臉譜出版），指出明年生肖運勢前三名是「蛇」、「牛」、「猴」。
雨揚老師說，蛇兒熬過去年的動盪和破財危機，今年在事業、人脈的表現上非常亮眼，夢想的藍圖也逐步完成，成為眾人注目之星。牛兒今年生活處處有貴人來助，只要不固步自封，並肯主動學習，任何阻礙都難不倒。至於猴兒揮別去年凶星環繞的險象，今年在工作上有進步的空間，責任多了，壓力也來了，但是猴兒樂在其中，很容易得到好聲望與報酬。
雨揚說，沒有進入前三名或敬陪末座的朋友也無需灰心，避開障礙，仍有機會旗開得勝。像生肖鼠、馬、兔、雞，就須安太歲，點光明，保安康。
雨揚說，一般認為只有本命年才需安太歲，但實際上，對沖的破太歲，以及偏沖太歲， 也是要在年初時安奉太歲，祈求護佑平安健康!。庚子年需安太歲的生肖分別為:「鼠」坐犯太歲、「馬」正沖太歲，「兔」、「雞」則為 偏沖太歲。以上四個生肖，流年運程容易動盪波折，又以正沖太歲最為顯著。最好能於農 曆正月15前，擇吉日（祭祀、祈福之日）完成安太歲儀式， 並記得於農曆12月24日早上酬謝太歲，感謝太歲星君一年來的護持。或是至廟宇點光明燈，乃至選擇近年流行的線上安太歲服務。
她對12生肖分別提醒如下：
鼠－嚴謹自律年
太歲之年又遇劍鋒等凶星，各方面都受到嚴峻考驗，特別注意身體健康，小心意外。
牛－幸福得利年
今年有病符星作亂，要特別關注飲食衛生、身體機能要好好調理？幸好六合等吉星相助，財運、人際關係都如魚得水。
虎－自強修身年
今年總體運勢偏弱，容易突生意外、勞而無獲，平時除了修身養性外，建議實行化煞小提點守護出入平安。
兔－桃花人氣年
雖有天德星帶來好人緣，但遇上捲舌星作亂及偏沖之年，在二月、四月、八月一定得留意，以免遭逢財務損失及情場失利。
龍－三合美滿年
三合吉星降臨，投資、轉職將有好發展。不過可惜白虎星影響，可能有血光、刑傷及破財等意外，小心化解。
蛇－紫微貴人年
紫微星相助，年度運勢第一！今年貴人環繞，事事水到渠成。下半年度仍要小心健康及財務危機。
馬－謹慎開創年
歲破之年，建議行事謹慎小心，勇於面對挫折便能開創新局。記得把握今年少數有吉星入宮的四個月份，事業、功名、感情上將能有所突破。
羊－圓滿樂活年
遇上影響健康及財運的死符星、小耗星，記得運用「月德」吉星帶來的貴人助力轉運消災。一月、五月、十月時各有好運來到。
猴－萬事如意年
今年鴻運當頭，事事順遂，但仍須慎防小人暗害、失財。可以善用化煞小提點輕鬆轉運招財，若想在事業、投資上多衝刺，也別忘記把握下半年的幾個月份和開運關鍵。
雞－平安守成年
偏沖之年，行事宜穩重保守，靜待時機。下半年度運勢較佳。
狗－轉念開運年
天解星、八座星守護事業與貴人運都相當順遂，唯一得留意的是喪門星的影響，本年運勢吉凶參半，請特別留意三月、七月、九月、十二月的事業運和財運可能有來自哪方面的影響。
豬－腳踏實地年
太陽吉星相助，今年的事業、財運都將穩健攀升，但也要小心忙過頭忽略了家庭。下半年度運勢走低。
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