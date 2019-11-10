親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
ITF台北國際旅展
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

徵100萬張照片！「我們的首里城」計畫　再現世遺風采

2019-11-10 00:41聯合報 記者陳睿中／即時報導

你曾經拍過首里城的照片嗎？位於沖繩的世界文化遺產「首里城」在10月31日遭祝融肆虐，造成木造正殿、北殿等多棟建物與許多珍貴文物燒毀。為了重現首里城的榮景，日本東京大學、大阪大學等眾多數位影像的專家，近期發動了「我們的首里城」計畫（OUR Shurijo），希望透過募集100萬張首里城照片，製作出3D數位模型，結合智慧VR眼鏡，讓民眾可以重新感受到首里城的風華。

已經展開的「我們的首里城」計畫，乃是透過專業的電腦視覺處理技術，讓照片或影片中的影像、顏色可以完整重現。本次計畫特別募集各個旅客在首里城所拍攝的照片與影片，藉此建立首里城的3D影像模型；若是有其他不同的角度，也可創造出更完整漂亮的3D模型。因此發起單位也已在網路上募集，希望能夠達到100萬張的目標。

在目前官網所展現的影片中，已經可以看見正殿3D影像模型的雛型。創造出的內容，可以透過智慧眼鏡、智慧型手機來看見首里城在當地風景上的情況。使用頭戴式顯示器，也可以獲得親臨現場的體驗。另外，如果還原了不同的時代的首里城3D模型，也可以體驗到首里城的時代變化。

「我們的首里城」計畫（OUR Shurijo），希望透過募集100萬張首里城照片...
「我們的首里城」計畫（OUR Shurijo），希望透過募集100萬張首里城照片，重現首里城的風采。圖／擷取自OUR Shurijo官網
分享
首里城因發生大火，往日榮景已不再。圖／美聯
首里城因發生大火，往日榮景已不再。圖／美聯
分享

首里城

相關新聞

工藝力不輸日本！沖繩首里城王座出自台灣阿義師之手

2019-11-09 19:33

李國毅現身！momo購物網、Yahoo奇摩雙11決戰信義區

2019-11-09 19:47

為中華隊加油！繼光香香雞、頂呱呱今天限定優惠

2019-11-07 13:54

一次刷300萬！旅展迎假日 2間「餐券王」賣破千萬

2019-11-09 18:56

粉紅教堂、天空步道！「峴港」成旅展黑馬 比韓國還紅

2019-11-09 18:50

蕭敬騰嗨到舉大腿！演唱會變服裝秀 穿最新MONCLER

2019-11-09 17:55

懶人包／「雙11囤貨攻略」衛生紙、日用品這樣買省更多

2019-11-09 17:36

小米進駐苗栗最大尚順購物中心 實體門市今開幕

2019-11-09 17:18

李曉涵展演佳士得祝志玲人好圓滿 常玉裸女畫上看億元

2019-11-09 17:03

喬治傑生年度紀念鍊墜 蜜桃月光石限定款超浪漫

2019-11-09 14:58

統一集團首度進軍ITF國際旅展 天天抽巴黎來回機票

2019-11-09 00:46

時尚服飾玩跨界 推經典電玩、電影聯名款

2019-11-08 23:56

UNIQLO雙11好康 羽絨外套直接降千元

2019-11-08 23:50

雙11購物始祖 遠東SOGO台北店周年慶

2019-11-08 22:26

匯率降、但團費不降？精打細算玩日本 聰明省出旅遊金

2019-11-08 22:08

餐券1.1折、住宿買1送1！旅展「週末限定方案」更好買

2019-11-08 21:53

剁手也要囤貨！DR.WU、理膚寶水「雙11限定組」快搶買

2019-11-08 20:47

這李棟旭還言承旭？光希、秦嵐仙看VALENTINO北京大秀

2019-11-08 20:40

出國還住飯店落伍啦！日本最潮「露營」外宿法大公開

2019-11-08 20:35

貓奴們注意！鏟屎官最愛超萌「三花貓」家居來嘍

2019-11-08 20:29

PRADA預告和adidas聯名12月上市 一張圖吊人胃口

2019-11-08 19:51

郭雪芙、邱澤野性黑白配 出席BOSS微風南山店開幕

2019-11-08 18:50

邱澤好幽默 被問情侶裝說「要先有主機才有卡帶」

2019-11-08 17:16

尋覓台北午後秘境／暫時喘息的時空之旅 3家IG人氣老宅咖啡廳

2019-11-08 16:58

泰菜「baan」推3款即食火鍋！PChome24h購物雙11獨賣

2019-11-08 15:51

毛家庭同樂　北市五家個性寵物友善餐廳大公開

2019-11-08 15:14

雙11狂買賺更多！十大「神威點數」的驚人好處 月底錢包不哭哭

2019-11-08 15:01

U值媒／名列日本三大辯才天 江島神社

2019-11-08 12:48

U值媒／日本賞楓十和田湖，橫跨青森和秋田兩縣

2019-11-08 12:38

孔劉、GD愛牌和Mulberry推聯名包款 logo也太可愛了吧

2019-11-08 12:27

iPhone 11特價11111元！松果購物「雙11」加碼整點開搶

2019-11-08 11:46

量販雙11超狂！IPHONE 11 PRO MAX祭五折超低優惠

2019-11-08 11:46

U值媒／奪回我們的財富！《聖人大盜》找回被偷走的錢

2019-11-08 11:38

1111 VIP封館超好逛！質感設計品牌2折起

2019-11-08 09:04

佳士得秘密武器現身台北 前主人曾買下張學良一半收藏

2019-11-08 02:06

SOGO周年慶 台北店首日吸11億

2019-11-08 00:00

微風耶誕點燈 號召認領心願寶盒

2019-11-07 23:16

迎戰雙11／燦坤降價總額破億

2019-11-07 23:13

搶攻雙11／美妝官網祭優惠 PK百貨周年慶

2019-11-07 23:09
看更多

熱門文章

影／太魯閣號遭斷落電纜擊中 旅客驚呼命大

2019-11-09 10:14

老爸整理女兒書包 驚見小情書「可以和我ㄑㄧㄢ手嗎？」

2019-11-09 18:24

太魯閣號集電弓斷扯電車線 今東部幹線將延誤

2019-11-09 07:47

吳德榮：穩定天氣到下周三 北台灣周四變天

2019-11-09 08:26

台鐵東部停駛搶修中 影響近3萬人

2019-11-09 21:37

第三航廈789億哪來？政府未增資 桃機估2046年破產

2019-11-09 22:52

誤點逾兩個小時 東部幹線電線扯斷台鐵大混亂

2019-11-09 15:08

輻射冷卻 未來3天中部以北低溫下探15度

2019-11-09 12:13

北迴電車線被扯斷 今晚9點前台東往返台北各列車均誤點

2019-11-09 10:35

集電弓掉落北迴線火車嚴重誤點 旅客：等到手機沒電

2019-11-09 16:27

末班車出事…台鐵初步判斷三腳架垂倒 被太魯閣號撞上

2019-11-09 10:34

明年6連假好出遊！參觀旅展避免受騙全攻略

2019-11-09 15:47

殺破狼周運勢／白羊當心被詐騙 射手戀情成正果機率高

2019-11-10 00:00

工藝力不輸日本！沖繩首里城王座出自台灣阿義師之手

2019-11-09 19:33

等不到性侵父開口...她寫書代替父親 真誠道歉重獲自由

2019-11-09 19:22

前列腺阻塞 不能給她「性」福？

2019-11-08 23:59

一次刷300萬！旅展迎假日 2間「餐券王」賣破千萬

2019-11-09 18:56

桃機服務費花到哪？三大觀光補助超支233％多花27億

2019-11-09 22:53

【章魚法官來說法】張瑜鳳／千萬別遲到

2019-11-09 06:00

2050年台灣恐跌破2千萬人 學者批光加碼托育補助沒用

2019-11-09 18:09

公家工作機會來了 只是這考試要先負重20公斤跑千米

2019-11-09 09:36

匯率降、但團費不降？精打細算玩日本 聰明省出旅遊金

2019-11-08 22:08

花東遊車票難買 台鐵：開放三個月前預售10班次團體票

2019-11-09 11:01

ITF旅展瘋打卡 這些「景點」錯過可惜

2019-11-09 11:55

懶人包／「雙11囤貨攻略」衛生紙、日用品這樣買省更多

2019-11-09 17:36

搶修電車線 東部漢本-和平9時16分恢復單線通車

2019-11-09 09:39

每日星座運勢／牡羊運勢明朗收獲多　發揮口才優勢

2019-11-10 00:00

影／小琉球海龜傑尼愛上鏡 海巡署提醒潛客莫情不自禁

2019-11-09 15:50

出國還住飯店落伍啦！日本最潮「露營」外宿法大公開

2019-11-08 20:35

粉紅教堂、天空步道！「峴港」成旅展黑馬 比韓國還紅

2019-11-09 18:50

桃園開講╱失智死亡率全球排第五 快跟名醫學預防

2019-11-09 23:04

蕭敬騰嗨到舉大腿！演唱會變服裝秀 穿最新MONCLER

2019-11-09 17:55

每天睡16小時的罕病貓男孩 想當病房拉小提琴的護理師

2019-11-09 19:05

影／太魯閣撞電車線 乘客以為是落石呼命大

2019-11-09 13:36

集電弓斷纏電車線 太魯閣撞裂玻璃車頭損

2019-11-09 13:30

搭太魯閣遇窗破驚魂 新北議員：感謝主所有人平安

2019-11-09 11:45

台北旅展基隆館色彩屋、阿根納夯 抽機票、郵輪、飯店

2019-11-09 13:57

李國毅現身！momo購物網、Yahoo奇摩雙11決戰信義區

2019-11-09 19:47

禁語、挑戰「不挑戰」 水月禪跑邀跑者與內心對話

2019-11-09 19:23

小米進駐苗栗最大尚順購物中心 實體門市今開幕

2019-11-09 17:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top