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李國毅現身！momo購物網、Yahoo奇摩雙11決戰信義區

2019-11-09 19:47聯合報 記者陳立儀／即時報導

雖然雙11網購的年度盛事，但為了拉近虛擬通路與消費者之間的距離，近年來網購業者興起在雙11檔期舉辦實體快閃活動，將電腦、手機螢幕上的商品實際端到大眾面前，搭配有感的現場體驗與趣味闖關活動，加倍刺激購買慾。今天（11月9日）momo購物網、Yahoo奇摩短兵相接，於台北市信義區香堤大道同步舉辦雙11活動，momo購物網更請來李國毅、楊千霈、季芹站台，擠滿大批粉絲。

李國毅今天現身momo購物網「雙11品牌狂歡城」，為鍋具品牌Staub化身型男大主廚，現場料理白酒蒸淡菜，還秀了帥氣撒鹽的動作。李國毅說雖然因演出《料理高校生》讓他對下廚產生了興趣，但對料理還是不太在行，而且他懶得一直換鍋子，多功能的鑄鐵鍋讓他大讚好用；在舞台活動之後，李國毅也到Staub品牌攤位煎荷包蛋，讓粉絲近距離聞香。

金馬紅毯御用主持人楊千霈為服裝愛牌ILEY X OUWEY站台，同時分享網購經驗與穿搭秘訣，她說早在10幾年前就迷上網購，買遍歐美各大網站，從衣服到家電全都買，甚至連集運、折扣碼都如數家珍，不過還是最喜歡台灣網購，還笑稱先生最怕收到警衛通知「洪先生有包裹」，因為不知道要搬多少包裹上樓。

momo購物網「雙11品牌狂歡城」力邀巴黎萊雅、理膚寶水、正官庄、PHILIPS、HP、3M、Staub、象印、KitchenAid、ILEY X OUWEY等數十個品牌共襄盛舉，明天還有不同品牌輪番上陣，除了展示最新、最夯的商品之外，現場還有「全民搖手機瓜分10萬momo幣」、「攤位闖關集點」、「限時搶錢大作戰」等趣味遊戲，號召大眾一同挑戰拿好禮。

Yahoo奇摩雙11快閃店11月9、10日在台北市信義區香堤大道登場，結合網紅、直播與闖關遊戲，並邀請藝人韋汝、網紅丹妮婊姐、遊戲實況主Mita等直播，分享直播可抽200元購物金再拿品牌好禮，體驗闖關趣味活動天天送iPhone 11，下載Yahoo奇摩指定App免費樂享下午茶。

楊千霈為服裝愛牌ILEY X OUWEY站台，同時分享網購經驗。圖／momo購物...
楊千霈為服裝愛牌ILEY X OUWEY站台，同時分享網購經驗。圖／momo購物網提供
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Yahoo奇摩雙11快閃店11月9、10日在台北市信義區香堤大道登場。圖／Yah...
Yahoo奇摩雙11快閃店11月9、10日在台北市信義區香堤大道登場。圖／Yahoo奇摩提供
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Yahoo奇摩雙11快閃店設計了多款趣味闖關遊戲。圖／Yahoo奇摩提供
Yahoo奇摩雙11快閃店設計了多款趣味闖關遊戲。圖／Yahoo奇摩提供
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李國毅現身momo購物網「雙11品牌狂歡城」，為鍋具品牌Staub化身型男大主廚...
李國毅現身momo購物網「雙11品牌狂歡城」，為鍋具品牌Staub化身型男大主廚。圖／momo購物網提供
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李國毅現身momo購物網「雙11品牌狂歡城」，為鍋具品牌Staub化身型男大主廚...
李國毅現身momo購物網「雙11品牌狂歡城」，為鍋具品牌Staub化身型男大主廚。圖／momo購物網提供
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Yahoo奇摩雙11快閃店設計了多款趣味闖關遊戲。圖／Yahoo奇摩提供
Yahoo奇摩雙11快閃店設計了多款趣味闖關遊戲。圖／Yahoo奇摩提供
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