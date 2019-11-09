李國毅現身！momo購物網、Yahoo奇摩雙11決戰信義區

2019-11-09 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



雖然雙11是網購的年度盛事，但為了拉近虛擬通路與消費者之間的距離，近年來網購業者興起在雙11檔期舉辦實體快閃活動，將電腦、手機螢幕上的商品實際端到大眾面前，搭配有感的現場體驗與趣味闖關活動，加倍刺激購買慾。今天（11月9日）momo購物網、Yahoo奇摩短兵相接，於台北市信義區香堤大道同步舉辦雙11活動，momo購物網更請來李國毅、楊千霈、季芹站台，擠滿大批粉絲。

李國毅今天現身momo購物網「雙11品牌狂歡城」，為鍋具品牌Staub化身型男大主廚，現場料理白酒蒸淡菜，還秀了帥氣撒鹽的動作。李國毅說雖然因演出《料理高校生》讓他對下廚產生了興趣，但對料理還是不太在行，而且他懶得一直換鍋子，多功能的鑄鐵鍋讓他大讚好用；在舞台活動之後，李國毅也到Staub品牌攤位煎荷包蛋，讓粉絲近距離聞香。

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momo購物網「雙11品牌狂歡城」力邀巴黎萊雅、理膚寶水、正官庄、PHILIPS、HP、3M、Staub、象印、KitchenAid、ILEY X OUWEY等數十個品牌共襄盛舉，明天還有不同品牌輪番上陣，除了展示最新、最夯的商品之外，現場還有「全民搖手機瓜分10萬momo幣」、「攤位闖關集點」、「限時搶錢大作戰」等趣味遊戲，號召大眾一同挑戰拿好禮。