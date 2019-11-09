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工藝力不輸日本！沖繩首里城王座出自台灣阿義師之手

2019-11-09 19:33聯合報 記者陳宛茜／即時報導

日前日本琉球首里城遭祝融，引發人們對這座世界世界文化遺產的關注。然而鮮少人知道，首里城內展示的琉球王御王座，製作者竟是台灣木雕大師葉經義。文化部今天下午舉行「國家工藝成就獎」頒獎典禮，今年得主是葉經義，也揭露這段台日之間的工藝秘辛。

葉經義1937年出生於高雄市，人稱「阿義師」，15歲即拜泉州派大師蘇水欽門下習藝，入門2個月，即在鼓山區哈瑪星代天宮初試啼聲，把三國演義人物刻畫得栩栩如生，充分展現雕刻的天分。

葉經義早年以寺廟雕刻為主，曾多次參與古蹟與歷史建築的木雕修復工程，如南五妃廟、左營舊城、鳳山龍山寺、板橋林本源邸、台北西門町紅樓戲院。更受邀跨海赴日，參與東京八王子妙法寺、長野縣向源寺、神奈川縣妙安寺與四國安樂寺等蹟寺院的木雕工程。

葉經義今天親自出席典禮，從文化部長鄭麗君手中接下獎牌。他年事已高，由兒子葉光洲代表致詞，並回憶父親當年參與首里城修復的過程。

首里城是15世紀琉球王國所建的王城，二次大戰時因空襲導致局部損毀，王座也隨之遺失。1982年，日本為王城進行復原工作，1992年完工，2000年登錄為世界文化遺產。

1991年，葉經義接受委託，為日本首里城琉球王當年的座椅「御王座 」、主持重要儀式與會議就坐的「御差床」，以及正月在御庭接見百官所坐的「御轎椅」進行復原工作。

日本的文化遺產，為什麼找台灣人修復？葉光洲表示，父親作品經常外銷日本、多次躍上媒體。修復首里城期間，負責工程的日本清水組在日本遍尋不著合適的師傅重製王座，派遣經理級幹部來到台灣，經過探聽與介紹，輾轉找上葉經義。

根據清水組經理的口頭描述，葉經義參考琉球王尚真王(1477-1526)肖像畫中的局部椅子，以及明式家具造型，繪製了設計圖。琉球明清時是中國藩屬國，定期向北京朝貢。琉球王坐椅也是明式坐椅。

此一設計圖得到日方的肯定，決定委託葉經義重製王座。他找來明式家具常用的黃花梨製作御王座，還找來擅長原住民編織藝術的婦女，協助完成御轎椅座墊的編織。這三件仿古重製的首里城家具，完美結合葉經義雕刻、木工和設計方面的專長。

「台灣人的工藝並不輸給日本。」葉光洲表示，首里城的御王座，連日本人都以為是日本做的。他希望藉父親的得獎曝光此事，讓大家發現台灣工藝之美。

日本首里城琉球王御王座出自國家工藝成就獎得主、木雕大師葉經義之手。記者陳宛茜/ ...
日本首里城琉球王御王座出自國家工藝成就獎得主、木雕大師葉經義之手。記者陳宛茜/ 翻攝
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日本首里城琉球王御王座出自國家工藝成就獎得主、木雕大師葉經義之手。圖為設計圖影本...
日本首里城琉球王御王座出自國家工藝成就獎得主、木雕大師葉經義之手。圖為設計圖影本。記者陳宛茜/ 翻攝
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「國家工藝成就獎」頒獎典禮，前排為木雕大師葉經義、左一為文化部長鄭麗君。記者陳宛...
「國家工藝成就獎」頒獎典禮，前排為木雕大師葉經義、左一為文化部長鄭麗君。記者陳宛茜/ 攝影
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首里城琉球世界文化遺產

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