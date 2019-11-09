工藝力不輸日本！沖繩首里城王座出自台灣阿義師之手

2019-11-09 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／即時報導



日前日本琉球首里城遭祝融，引發人們對這座世界世界文化遺產的關注。然而鮮少人知道，首里城內展示的琉球王御王座，製作者竟是台灣木雕大師葉經義。文化部今天下午舉行「國家工藝成就獎」頒獎典禮，今年得主是葉經義，也揭露這段台日之間的工藝秘辛。

葉經義1937年出生於高雄市，人稱「阿義師」，15歲即拜泉州派大師蘇水欽門下習藝，入門2個月，即在鼓山區哈瑪星代天宮初試啼聲，把三國演義人物刻畫得栩栩如生，充分展現雕刻的天分。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

葉經義早年以寺廟雕刻為主，曾多次參與古蹟與歷史建築的木雕修復工程，如南五妃廟、左營舊城、鳳山龍山寺、板橋林本源邸、台北西門町紅樓戲院。更受邀跨海赴日，參與東京八王子妙法寺、長野縣向源寺、神奈川縣妙安寺與四國安樂寺等蹟寺院的木雕工程。

葉經義今天親自出席典禮，從文化部長鄭麗君手中接下獎牌。他年事已高，由兒子葉光洲代表致詞，並回憶父親當年參與首里城修復的過程。

首里城是15世紀琉球王國所建的王城，二次大戰時因空襲導致局部損毀，王座也隨之遺失。1982年，日本為王城進行復原工作，1992年完工，2000年登錄為世界文化遺產。

1991年，葉經義接受委託，為日本首里城琉球王當年的座椅「御王座 」、主持重要儀式與會議就坐的「御差床」，以及正月在御庭接見百官所坐的「御轎椅」進行復原工作。

日本的文化遺產，為什麼找台灣人修復？葉光洲表示，父親作品經常外銷日本、多次躍上媒體。修復首里城期間，負責工程的日本清水組在日本遍尋不著合適的師傅重製王座，派遣經理級幹部來到台灣，經過探聽與介紹，輾轉找上葉經義。

根據清水組經理的口頭描述，葉經義參考琉球王尚真王(1477-1526)肖像畫中的局部椅子，以及明式家具造型，繪製了設計圖。琉球明清時是中國藩屬國，定期向北京朝貢。琉球王坐椅也是明式坐椅。

此一設計圖得到日方的肯定，決定委託葉經義重製王座。他找來明式家具常用的黃花梨製作御王座，還找來擅長原住民編織藝術的婦女，協助完成御轎椅座墊的編織。這三件仿古重製的首里城家具，完美結合葉經義雕刻、木工和設計方面的專長。

「台灣人的工藝並不輸給日本。」葉光洲表示，首里城的御王座，連日本人都以為是日本做的。他希望藉父親的得獎曝光此事，讓大家發現台灣工藝之美。