一次刷300萬！旅展迎假日 2間「餐券王」賣破千萬

2019-11-09 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ／即時報導



為期4日的2019台北國際旅展於11月9日迎來首個週末假日，單日入場人數較去年同期的99,103人成長4.72%，達到103,781人次，連帶也刺激買氣。

開幕當日達到3,800萬佳績的寒舍集團，週六也出現單筆300萬的餐券大單，單日業績達1,200萬元，其中以十二廚、探索廚房的自助餐券最受消費者青睞。至於排隊人龍不斷的晶華酒店，本次仍以栢麗廳的下午茶、午餐餐券套票最熱銷，短短數小時就掛上「已售完」，在百萬刷手加持下，單日現場業績也達1,200萬。其他如洲際、六福、美福、老爺等業者，也有300萬～900萬的單日成績。

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旅遊產品部份，日本、韓國等路線持續熱銷。日本部份，不僅經典的京阪、東京等城市熱度最高，東北地區亦有不少民眾洽詢。而韓國的團體與自由行方案，也都是各家的搶攻重點，甚至也有萬元以下的小資行程可供選擇。

除了東北亞，越南的峴港、芽莊等地點，因為受到網美打卡刺激，加上有「巨人之手天空步道」等新元素，成為不少旅行社今年旅展的銷售亮點。東南旅遊即推出峴港5日22,800元，以及芽莊5日17,900元、第2人免費的方案，均有亮眼成績；可樂旅遊另外也有北越、富國島等越南行程，讓民眾有更多選擇。

雄獅旅遊則表示，旅展現場所販售世界夢號、威尼斯號等3款遊輪行程，在開幕當日就有300多人預定，週六當天又再進單超過160人。另外現場也有出現25人的東京員旅、10人的亞非埃及家族旅遊等大筆訂單，各約70萬～80萬元。東南旅遊則有多組約20～40人的團體訂單，最高單筆達60萬元，均為買氣注入強心針。