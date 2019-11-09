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一次刷300萬！旅展迎假日 2間「餐券王」賣破千萬

2019-11-09 18:56聯合報 記者陳睿中／即時報導

為期4日的2019台北國際旅展於11月9日迎來首個週末假日，單日入場人數較去年同期的99,103人成長4.72%，達到103,781人次，連帶也刺激買氣。

開幕當日達到3,800萬佳績的寒舍集團，週六也出現單筆300萬的餐券大單，單日業績達1,200萬元，其中以十二廚、探索廚房的自助餐券最受消費者青睞。至於排隊人龍不斷的晶華酒店，本次仍以栢麗廳的下午茶、午餐餐券套票最熱銷，短短數小時就掛上「已售完」，在百萬刷手加持下，單日現場業績也達1,200萬。其他如洲際、六福、美福、老爺等業者，也有300萬～900萬的單日成績。

旅遊產品部份，日本、韓國等路線持續熱銷。日本部份，不僅經典的京阪、東京等城市熱度最高，東北地區亦有不少民眾洽詢。而韓國的團體與自由行方案，也都是各家的搶攻重點，甚至也有萬元以下的小資行程可供選擇。

除了東北亞，越南的峴港、芽莊等地點，因為受到網美打卡刺激，加上有「巨人之手天空步道」等新元素，成為不少旅行社今年旅展的銷售亮點。東南旅遊即推出峴港5日22,800元，以及芽莊5日17,900元、第2人免費的方案，均有亮眼成績；可樂旅遊另外也有北越、富國島等越南行程，讓民眾有更多選擇。

雄獅旅遊則表示，旅展現場所販售世界夢號、威尼斯號等3款遊輪行程，在開幕當日就有300多人預定，週六當天又再進單超過160人。另外現場也有出現25人的東京員旅、10人的亞非埃及家族旅遊等大筆訂單，各約70萬～80萬元。東南旅遊則有多組約20～40人的團體訂單，最高單筆達60萬元，均為買氣注入強心針。

另外隨著1111購物節即將到來，除了常態性優惠外，不少業者也預告祭出優惠搶話題。例如誠品行旅於11月11日當日11:11推出「稻香美國肋眼牛排單人套餐券」限量優惠，原價每張2,980元，特價1,111元。瓏山林台北中和飯店則於同時段推出適用雙人西式套餐、4人中式料理的限量美食餐券，原價3,223元起，優惠1,111元。

台北國際旅展迎來首個週末假日，湧現逛展人潮。記者陳睿中／攝影
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寒舍集團週六出現300萬刷手，單日業績達1200萬。記者陳睿中／攝影
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晶華酒店攤前累積排隊人龍，多款商品數小時就完售。記者陳睿中／攝影
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旅展韓國越南

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