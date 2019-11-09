粉紅教堂、天空步道！「峴港」成旅展黑馬 比韓國還紅
2019-11-09 18:50
聯合報 記者陳睿中
／即時報導
2019台北國際旅展自11月8日起於南港展覽館展開為期4日的活動，推出一系列旅遊產品、美食餐券、住宿券、機票等相關優惠方案，是不少民眾購買海外行程的好時機。相較於往年均以日韓、歐美商品最熱賣，今年「越南」、「泰國」等東南亞行程，因為「網紅打卡」加持，成為各家的銷售黑馬，吸引不少年輕族群購買，甚至有業者透露「比韓國還紅！」
位於中越的峴港，本身為越南第4大城市，擁有「全世界最美的沙灘」之一，被譽為「東方的夏威夷」。業者分析，近年受惠於航班與新鮮感，吸引許多台灣網紅造訪峴港。當地除了沙灘、奢華飯店之外，還有「巨人之手」天空步道、粉紅教堂等旅遊元素，在IG美照加持之下，讓峴港在網路上快速累積人氣。打卡美照、親民價格、豐富美食等因素，也刺激年輕消費者購買意願，成為旅展的銷售亮點之一。
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除了峴港之外，越南的富國島、芽莊等地點，還有氣氛閒適、購物性高的泰國曼谷、清邁，也都因為各有不同特色，在現場獲得許多詢問度。東南旅遊即表示，旅展現場提供有峴港5日22,800元，以及芽莊5日17,900元、第2人免費等優惠；可樂旅遊則有峴港5日21,500元、富國島25,000元起的方案；雄獅亦有多支越南、泰國的產品，讓民眾可於旅展期間多加參考。
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