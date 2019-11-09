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蕭敬騰嗨到舉大腿 演唱會變服裝秀 穿最新MONCLER

2019-11-09 17:55聯合報 記者楊詩涵／即時報導

娛樂先生蕭敬騰日前在紹興演出，穿了最新的MONCLER Grenoble滑雪系列，走一個顏色繽紛到爆炸的路線，他還詮釋了DSQUARED2的跳色暈染服裝以及狂野浪漫的MICHAEL KORS，迷幻多彩展現他的蕭氏時尚風格。

MONCLER Grenoble滑雪系列是設計師Sandro Mandrino的新作，他以群山就是歸宿的品牌宗旨，在面料和廓形創新，打造搶眼登山裝，並且符合他實用主義的色彩，穿去滑雪也不成問題，蕭敬騰身上的斗篷以拼布色塊打造，散發原始粗放的況味；另一套DSQUARED2的跳色暈染裝束，則是更為不羈的紮染表現，老蕭嗨唱到連大腿都舉起來了，更看出這套服裝的層次與剪裁。

動物紋、喇叭褲的八○年代搖滾風味，則來自MICHAEL KORS的Collection秋冬系列，蕭敬騰輕鬆駕馭出華麗、復古的舞台氣場；此外，迷彩的狂亂放在他身上也很合理，加了軍裝元素的 PORTS V迷彩夾克，表現出哥德式浪漫主義的神秘感。而乾淨俐落的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）早秋系列，是老蕭身上難得簡約清亮的造型，他以logo Story印花襯衫、LV Trainer運動鞋，搭配白色Keepall手袋，在巡演途中的機場穿搭表現潮流魅力。

蕭敬騰在浙江紹興的演唱會上，身穿MONCLER Grenoble拼布風斗篷外套。...
蕭敬騰在浙江紹興的演唱會上，身穿MONCLER Grenoble拼布風斗篷外套。圖／MONCLER提供
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蕭敬騰的機場時尚造型以路易威登早秋男裝系列登場。圖／LV提供
蕭敬騰的機場時尚造型以路易威登早秋男裝系列登場。圖／LV提供
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蕭敬騰演繹MICHAEL KORS的Collection秋冬系列，穿出華麗的復古...
蕭敬騰演繹MICHAEL KORS的Collection秋冬系列，穿出華麗的復古搖滾風。圖／MICHAEL KORS提供
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唱到激情處來個大抬腿，蕭敬騰身上的服裝是DSQUARED2。圖／取自臉書
唱到激情處來個大抬腿，蕭敬騰身上的服裝是DSQUARED2。圖／取自臉書
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蕭敬騰在浙江紹興的演唱會上，身穿MONCLER Grenoble拼布風斗篷外套。...
蕭敬騰在浙江紹興的演唱會上，身穿MONCLER Grenoble拼布風斗篷外套。圖／MONCLER提供
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蕭敬騰身上的服裝是DSQUARED2紮染系列。圖／取自臉書
蕭敬騰身上的服裝是DSQUARED2紮染系列。圖／取自臉書
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路易威登早秋Keepall Bandoulière 50手袋，售價85,000元...
路易威登早秋Keepall Bandoulière 50手袋，售價85,000元。圖／LV提供
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蕭敬騰演繹MICHAEL KORS的Collection秋冬系列，穿出華麗的復古...
蕭敬騰演繹MICHAEL KORS的Collection秋冬系列，穿出華麗的復古搖滾風。圖／MICHAEL KORS提供
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蕭敬騰演繹MICHAEL KORS的Collection秋冬系列，穿出華麗的復古...
蕭敬騰演繹MICHAEL KORS的Collection秋冬系列，穿出華麗的復古搖滾風。圖／MICHAEL KORS提供
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蕭敬騰穿PORTS V 紅色迷彩軍外套14,800元、短袖襯衫 6,980元、褲...
蕭敬騰穿PORTS V 紅色迷彩軍外套14,800元、短袖襯衫 6,980元、褲子10,800元。圖／微風精品提供（取自蕭幫–蕭敬騰國際歌友會）
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