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少子高齡化日本推社會5.0科技政策 盼台日攜手合作

2019-11-09 17:49聯合報 記者陳智華╱即時報導

日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰昨天在一場論壇中指出，日本目前正面臨少子高齡化問題，因此日本正極力推動社會5.0及相關科技政策。希望未來台日雙方能夠攜手，一同透過科技間的合作來解決共同面對的社會議題。

由科技部、政治大學當代日本研究中心共同主辦的「台日社會5.0科技高峰論壇：科技政策的國際合作」，今天在集思北科大國際會議中心登場。會中除邀請泉裕泰，還包括台灣日本關係協會會長邱義仁、科技部次長鄒幼涵、行政院政務顧問王科元及政大社科院長江明修等人與會。

邱義仁開幕致詞表示，台日之間面臨相當多共同問題，如何運用最新科技來促進社會和諧而非造成撕裂，將是一個較大課題，也是未來台日雙方要共同思考的問題。

鄒幼涵指出，台日雙方在科技合作每年都有定期合作交流活動，但面對AI、IoT等科技革新趨勢，期盼透過社會5.0科技的政策規畫，找出台日合作的下一個目標。

會中邀請日本學術振興會顧問學術情報分析中心所長，也是日本AI科技政策的舵手─安西祐一郎擔任主題演講者。安西以「數位轉型時代與日本AI政策」為題，分享當代社會在面臨數位轉型所帶來的產業、教育等各結構變遷之下，日本政府如何透過今年6月公布的AI戰略2019，以及透過「以人為本的AI社會原則」，來推動科技政策與社會基礎的改革。

台日科技合作推動辦公室主任李世暉表示，以往台灣與日本的科技交流主要著重於機構間的研究合作，然而在「以未來科技解決社會問題」的「社會5.0」發展趨勢下，此一合作模式勢必要改變。

台日社會5.0科技高峰論壇：科技政策的國際合作今舉行。圖╱科技部提供
台日社會5.0科技高峰論壇：科技政策的國際合作今舉行。圖╱科技部提供
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