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懶人包／「雙11囤貨攻略」衛生紙、日用品這樣買省更多

2019-11-09 17:36聯合報 記者陳立儀／即時報導

每逢雙11大檔，也是家庭主婦、新手爸媽採買日用品囤貨的時刻，從各家網購平台今年雙11暖身慶的銷售數字就可看出，舉凡衛生紙、洗衣精與洗衣膠囊、紙尿褲、洗沐用品等都是熱銷品項，尤其是箱購促銷、雙11限定優惠組大受歡迎，熱銷品牌包括倍潔雅、春風、幫寶適、滿意寶寶、Arial、橘子工坊、白蘭等，PChome24h購物囤貨榜上有名的尿布賣出萬箱，momo購物網雙11檔期中業績彈跳的10大品牌中，幫寶適、滿意寶寶、Ariel等都上榜。

雙11下單最後衝刺，各家網購平台的日用快消品重點好康如下：

●蝦皮購物

11月11日凌晨0點至2點推出多款商品午夜快閃半價，獅王奈米樂超濃縮洗衣精450g X 5包原價599元、限時限量活動價250元；上午10點推出倍潔雅柔軟舒適衛生紙100抽 X 80包原價619元、限時限量特價111元。雙11當天凌晨0點開搶的還有滿意寶寶輕巧褲（箱購）原價888元、使用現折券後1元。

●momo購物網

11月9日至11月11日共6千個品牌下殺3折起，30家銀行最高回饋25%，其中國泰世華KOKO卡消費滿11,111元以上享最高2,777元刷卡金回饋，即日起於momo購物網消費滿1,111元可登記領限量戶戶送200元美食金。11月11日當天於momo全通路累積消費滿11,111元可登記抽百萬福斯商旅車。

日用品首推舒潔棉絨膚觸抽取衛生紙，11月11日限定銅板價、單包10元有找。

●PChome24h購物

ARIEL超濃縮深層抗菌除臭洗衣精2＋10超值組2箱（內含910g X 4瓶、720g X 20包）限時特價1,698元，折扣後平均每箱849元、單件70.8元，登記再抽999現金積點；滿意寶寶活潑寶寶紙尿褲280片箱購特價959元，平均單件破盤價3.43元；幫寶適一級幫拉拉褲褲型尿布64片X 2箱限時特價1,398元。

●Yahoo奇摩購物中心

11月10日前日用、清潔用品最低3折起，五月花新柔韌抽取衛生紙100抽 X 60包限時特價549元；即日起至11月14日上午9點59分白蘭、多芬、熊寶貝多款組合狂降3折起，全館消費滿799元再折111元，首推白蘭 超濃縮洗衣精補充包12包組特價638元、限量加贈熊寶貝衣物柔軟精。

●愛買線上購物

愛買線上購物在蝦皮平台即日起至11月11日推出得意優質抽取式衛生紙100抽 X 72包，原價825元、特價619元；11月9日晚上8點推出金美克能抗屑止癢洗髮乳750ml原價219元、54折特價119元；11月11日全店89折起、消費滿490元免運。

愛買線上購物樂天平台的整點秒殺最低46折起，11月11日上午11點推出舒跑鹼性離子水PET 850ml共60入原價1,740元、46折特價799元，平均單瓶13.3元；11月11日下午1點推出日本大王GOO.N紙尿褲黏貼型－境內版L號一箱共216片原價2,599元、54折特價1,399元，平均單片6.5元。

●udn買東西

倍潔雅柔軟舒適抽取式衛生紙1箱（110抽 X 12包 X 8袋）原價1,359元、促銷價749元，11月11日一日限定晚上7點將推出倍潔雅柔軟舒適抽取式衛生紙150抽80包限時限量超特價，每包下殺4.9元；11月11日晚上8點開搶的則有日本Arial洗衣精720g X 12包下殺22折。

●生活市集

主會場優惠區塊「大牌下殺」即日起至11月14日精選共近10項人氣3C、民生快消品最低43折起，生活市集溶水抽取衛生紙一箱100包原價1,400元、43折特價594元，平均單包不到6元。另有舒潔特級潔淨抽取衛生紙2箱共128包原價1,998元、64折特價1,266元，平均每包9.9元；五月花清柔抽取衛生紙1箱共72包原價987元、65折特價643元，平均每包8.9元。

「1日限定」專區11月10、11日集結超過60款熱銷夯品限時破盤5折起，11月11日推出幫寶適超薄乾爽紙尿褲78折。

生活市集App限定的限時限量整點特賣11月10日推出倍潔雅柔舒抽取衛生紙1箱共80包原價1,030元、限量37折特價311元。

●東森購物網

雙11活動期間生活居家類商品3折起，白蘭洗衣精組特價1,111元、象印獨家保溫杯組特價1,111元、東風衛生紙90抽 X 60包買一送一、限量特價1,111元。

另有台鹽海洋鹼性離子水850ml X 20瓶原價420元、特價369元；春風超細柔抽取式衛生紙－羽絨新肌感110抽共72包原價860元、特價699元。

附註：各家詳細活動內容與優惠價以網頁公布為準。

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衛生紙雙11購物網

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