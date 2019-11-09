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小米進駐苗栗最大尚順購物中心 實體門市今開幕

2019-11-09 17:18聯合報 記者鄒秀明／即時報導

小米台灣今宣布第16間小米實體門市落腳有絕美山城之稱的苗栗，進駐苗栗最大商場 – 尚順購物中心，開設「小米苗栗尚順專賣店」。小米表示，將持續深耕台灣市場，擴展新零售多角化經營，強化在地化購物體驗，期待帶給各地用戶最即時便利的科技魅力。

小米台灣今首次落腳竹苗地區，選在苗栗縣人口數最多的頭份市開設第16間小米實體門市「小米苗栗尚順專賣店」，正式進駐苗栗最大購物商城 –尚順購物中心。

尚順購物中心位於頭份人潮匯集地，交通網絡便捷，鄰近亦有尚順君樂飯店及尚順育樂天地，打造苗栗兼具休閒娛樂與購物美食的全新綜合型態區域，帶動周邊生活機能與商圈形塑，吸引人潮聚集。

小米苗栗尚順專賣店位於尚順購物中心1樓，占地33坪，採用小米實體門市半開架式方式陳列，提供小米台灣全品項銷售；店內設計風格簡約通透，整體以白色調搭配木質配色傢俱，打造寬敞明亮的購物空間。

小米宣布進駐苗栗最大「尚順購物中心」，今天歡慶開幕。小米台灣提供
小米宣布進駐苗栗最大「尚順購物中心」，今天歡慶開幕。小米台灣提供
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