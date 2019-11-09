小米進駐苗栗最大尚順購物中心 實體門市今開幕
2019-11-09 17:18
聯合報 記者鄒秀明
／即時報導
小米台灣今宣布第16間小米實體門市落腳有絕美山城之稱的苗栗，進駐苗栗最大商場 – 尚順購物中心，開設「小米苗栗尚順專賣店」。小米表示，將持續深耕台灣市場，擴展新零售多角化經營，強化在地化購物體驗，期待帶給各地用戶最即時便利的科技魅力。
小米台灣今首次落腳竹苗地區，選在苗栗縣人口數最多的頭份市開設第16間小米實體門市「小米苗栗尚順專賣店」，正式進駐苗栗最大購物商城 –尚順購物中心。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
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■ 活動贈品
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- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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尚順購物中心位於頭份人潮匯集地，交通網絡便捷，鄰近亦有尚順君樂飯店及尚順育樂天地，打造苗栗兼具休閒娛樂與購物美食的全新綜合型態區域，帶動周邊生活機能與商圈形塑，吸引人潮聚集。
小米苗栗尚順專賣店位於尚順購物中心1樓，占地33坪，採用小米實體門市半開架式方式陳列，提供小米台灣全品項銷售；店內設計風格簡約通透，整體以白色調搭配木質配色傢俱，打造寬敞明亮的購物空間。
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