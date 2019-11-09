李曉涵展演佳士得祝志玲人好圓滿 常玉裸女畫上看億元

2019-11-09 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／即時報導



佳士得（CHRISTIES）香港秋季拍賣於台北舉辦預展，為國際藏家呈獻東西方藝術精品，之中最受矚目的莫過於常玉的畫作「五裸女」，估價約台幣9億8千3百萬元起，此外，天作之合翡翠項鍊估價台幣2億1千6百萬元起，還有康熙年間御製胭脂紅地琺瑯彩千葉蓮紋盌，都是吸睛之作，本次登台預展的拍品共有約450件數、總價值估計17億港幣（約近台幣67億元）。

最具話題的常玉五○年代畫作「五裸女」，120 X 172公分的寬幅中以東方線條呼應立體派作品，是常玉畫作中裸女人數最多的一幅，且56張裸女系列僅有7幅為站姿，因此「五裸女」也在2011年打破常玉當時的拍賣紀錄，成為華裔藝術家最高價格的油畫。這場在台北萬豪酒店的預展也邀請到名模李曉涵展演，包括天作之合翡翠項鍊、愛馬仕包款，以及勞力士Rainbow 18K金鑲鑽腕表等，她表示自己本就喜歡垂墜感的飾品，因此相當中意彩鑽首飾，如流星般燦爛，而戴上天作之合斐翠珠鍊則讓她笑說，「有種老佛爺的感覺，以前不太懂翡翠，隨著歲月開始懂它圓潤、呈色之美。」同為名模不免被問及志玲姐姐的婚宴，李曉涵也以此珍稀翡翠的好兆頭祝賀她「人好圓滿」。

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