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李曉涵展演佳士得祝志玲人好圓滿 常玉裸女畫上看億元

2019-11-09 17:03聯合報 記者楊詩涵／即時報導

佳士得（CHRISTIES）香港秋季拍賣於台北舉辦預展，為國際藏家呈獻東西方藝術精品，之中最受矚目的莫過於常玉的畫作「五裸女」，估價約台幣9億8千3百萬元起，此外，天作之合翡翠項鍊估價台幣2億1千6百萬元起，還有康熙年間御製胭脂紅地琺瑯彩千葉蓮紋盌，都是吸睛之作，本次登台預展的拍品共有約450件數、總價值估計17億港幣（約近台幣67億元）。

最具話題的常玉五○年代畫作「五裸女」，120 X 172公分的寬幅中以東方線條呼應立體派作品，是常玉畫作中裸女人數最多的一幅，且56張裸女系列僅有7幅為站姿，因此「五裸女」也在2011年打破常玉當時的拍賣紀錄，成為華裔藝術家最高價格的油畫。這場在台北萬豪酒店的預展也邀請到名模李曉涵展演，包括天作之合翡翠項鍊、愛馬仕包款，以及勞力士Rainbow 18K金鑲鑽腕表等，她表示自己本就喜歡垂墜感的飾品，因此相當中意彩鑽首飾，如流星般燦爛，而戴上天作之合斐翠珠鍊則讓她笑說，「有種老佛爺的感覺，以前不太懂翡翠，隨著歲月開始懂它圓潤、呈色之美。」同為名模不免被問及志玲姐姐的婚宴，李曉涵也以此珍稀翡翠的好兆頭祝賀她「人好圓滿」。

天作之合斐翠項鍊的稀有之處，在於是以兩塊原石雕琢而成的68顆翡翠，卻驚人的呈現同樣的色澤與通透質地；此外，百達翡麗的18K紅金雙表冠2523型號腕表，製於1953年，且有與知名零售商GOBBI的簽名，也在本次有台幣2億1千6百萬起的估價。本季拍品囊括中國古代及近代書畫、當代藝術、瓷器與工藝精品，珠寶、名表、罕見名釀、手袋及配飾等，跨領域也跨世代，並首度推出創新的晚間拍賣HI-LITE，領銜之作為村上流與菲董（Pharrell Williams）在2009年巴塞爾藝術展首度亮相的「The Simple Things」。「佳士得香港秋季拍賣」將於11月22日至27日間登場，在香港灣仔港灣道1號的香港會議展覽中心舉行。

並首度推出創新的晚間拍賣HI-LITE，領銜之作為村上流與菲董的「The Sim...
並首度推出創新的晚間拍賣HI-LITE，領銜之作為村上流與菲董的「The Simple Things」。圖／佳士得提供
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李曉涵演繹佳士得拍品Harry Winston重約150～160克拉鑽石項鍊，估...
李曉涵演繹佳士得拍品Harry Winston重約150～160克拉鑽石項鍊，估約1千5百萬台幣，以及D/IF鑽石戒指與耳環和Edmond Chin設計鑽石戒指，配戴RICHARD MILLE紅色玉石表盤鏤空腕表。記者徐兆玄／攝影
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製於1953年的百達翡麗18K紅金雙表冠2523型號腕表，有台幣2億1千6百萬起...
製於1953年的百達翡麗18K紅金雙表冠2523型號腕表，有台幣2億1千6百萬起的估價。圖／佳士得提供
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罕見的霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮愛馬仕凱莉包，估價約236萬台幣。圖／佳士得提供
罕見的霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮愛馬仕凱莉包，估價約236萬台幣。圖／佳士得提供
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李曉涵對於彩鑽耳環、戒指套裝相當傾心，手上配戴估價達1億7千萬元台幣的3.24克拉、Moussaieff設計鮮彩藍色IF鑽石戒指，拎愛馬仕限量版愛心紅色凱莉包。記者徐兆玄／攝影
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佳士得秋季拍賣的拍品中，最受矚目的莫過於常玉的畫作「五裸女」，估價約台幣9億8千3百萬元起。圖／佳士得提供
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趙無極在1959年耶誕夜的畫作，估價約台幣3億1千4百萬元。圖／佳士得提供
趙無極在1959年耶誕夜的畫作，估價約台幣3億1千4百萬元。圖／佳士得提供
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清康熙約六十一年的御製胭脂紅地琺瑯彩千葉蓮紋盌，是繪上十多道色彩的重瓣敖漢蓮。記...
清康熙約六十一年的御製胭脂紅地琺瑯彩千葉蓮紋盌，是繪上十多道色彩的重瓣敖漢蓮。記者徐兆玄／攝影
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李曉涵詮釋估價台幣2億1千6百萬元起的天作之合翡翠珠鍊，以及天然翡翠蛋面耳環、鑽石戒指，配戴高珀富斯30度傾斜雙陀飛輪的鏤空腕表。記者徐兆玄／攝影
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李曉涵詮釋估價台幣2億1千6百萬元起的天作之合翡翠項鍊，以及天然翡翠蛋面耳環、鑽石戒指，配戴高珀富斯30度傾斜雙陀飛輪的鏤空腕表，手拿愛馬仕鴕鳥皮Constance包款。記者徐兆玄／攝影
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香港佳士得腕表

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