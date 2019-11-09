李曉涵展演佳士得祝志玲人好圓滿 常玉裸女畫上看億元 2019-11-09 17:03
聯合報 記者
楊詩涵
／即時報導
（CHRISTIES） 佳士得 秋季拍賣於台北舉辦預展，為國際藏家呈獻東西方藝術精品，之中最受矚目的莫過於常玉的畫作「五裸女」，估價約台幣9億8千3百萬元起，此外，天作之合翡翠項鍊估價台幣2億1千6百萬元起，還有康熙年間御製胭脂紅地琺瑯彩千葉蓮紋盌，都是吸睛之作，本次登台預展的拍品共有約450件數、總價值估計17億港幣（約近台幣67億元）。 香港
最具話題的常玉五○年代畫作「五裸女」，120 X 172公分的寬幅中以東方線條呼應立體派作品，是常玉畫作中裸女人數最多的一幅，且56張裸女系列僅有7幅為站姿，因此「五裸女」也在2011年打破常玉當時的拍賣紀錄，成為華裔藝術家最高價格的油畫。這場在台北萬豪酒店的預展也邀請到名模李曉涵展演，包括天作之合翡翠項鍊、愛馬仕包款，以及勞力士Rainbow 18K金鑲鑽
等，她表示自己本就喜歡垂墜感的飾品，因此相當中意彩鑽首飾，如流星般燦爛，而戴上天作之合斐翠珠鍊則讓她笑說，「有種老佛爺的感覺，以前不太懂翡翠，隨著歲月開始懂它圓潤、呈色之美。」同為名模不免被問及志玲姐姐的婚宴，李曉涵也以此珍稀翡翠的好兆頭祝賀她「人好圓滿」。 腕表 剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 ×
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完) 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎) 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
中獎名單 個資聲明 注意事項 ×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高 ×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。 越多天登入贊助，中獎機率越高！
天作之合斐翠項鍊的稀有之處，在於是以兩塊原石雕琢而成的68顆翡翠，卻驚人的呈現同樣的色澤與通透質地；此外，百達翡麗的18K紅金雙表冠2523型號腕表，製於1953年，且有與知名零售商GOBBI的簽名，也在本次有台幣2億1千6百萬起的估價。本季拍品囊括中國古代及近代書畫、當代藝術、瓷器與工藝精品，珠寶、名表、罕見名釀、手袋及配飾等，跨領域也跨世代，並首度推出創新的晚間拍賣HI-LITE，領銜之作為村上流與菲董（Pharrell Williams）在2009年巴塞爾藝術展首度亮相的「The Simple Things」。「佳士得香港秋季拍賣」將於11月22日至27日間登場，在香港灣仔港灣道1號的香港會議展覽中心舉行。
並首度推出創新的晚間拍賣HI-LITE，領銜之作為村上流與菲董的「The Simple Things」。圖／佳士得提供 分享 李曉涵演繹佳士得拍品Harry Winston重約150～160克拉鑽石項鍊，估約1千5百萬台幣，以及D/IF鑽石戒指與耳環和Edmond Chin設計鑽石戒指，配戴RICHARD MILLE紅色玉石表盤鏤空腕表。記者徐兆玄／攝影 分享 製於1953年的百達翡麗18K紅金雙表冠2523型號腕表，有台幣2億1千6百萬起的估價。圖／佳士得提供 分享 罕見的霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮愛馬仕凱莉包，估價約236萬台幣。圖／佳士得提供 分享 李曉涵對於彩鑽耳環、戒指套裝相當傾心，手上配戴估價達1億7千萬元台幣的3.24克拉、Moussaieff設計鮮彩藍色IF鑽石戒指，拎愛馬仕限量版愛心紅色凱莉包。記者徐兆玄／攝影 分享 佳士得秋季拍賣的拍品中，最受矚目的莫過於常玉的畫作「五裸女」，估價約台幣9億8千3百萬元起。圖／佳士得提供 分享 趙無極在1959年耶誕夜的畫作，估價約台幣3億1千4百萬元。圖／佳士得提供 分享 清康熙約六十一年的御製胭脂紅地琺瑯彩千葉蓮紋盌，是繪上十多道色彩的重瓣敖漢蓮。記者徐兆玄／攝影 分享 李曉涵詮釋估價台幣2億1千6百萬元起的天作之合翡翠珠鍊，以及天然翡翠蛋面耳環、鑽石戒指，配戴高珀富斯30度傾斜雙陀飛輪的鏤空腕表。記者徐兆玄／攝影 分享 李曉涵詮釋估價台幣2億1千6百萬元起的天作之合翡翠項鍊，以及天然翡翠蛋面耳環、鑽石戒指，配戴高珀富斯30度傾斜雙陀飛輪的鏤空腕表，手拿愛馬仕鴕鳥皮Constance包款。記者徐兆玄／攝影 分享
留言