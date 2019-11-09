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喬治傑生年度紀念鍊墜 蜜桃月光石限定款超浪漫

2019-11-09 14:58聯合報 記者楊詩涵／即時報導

丹麥品牌喬治傑生（GEORG JENSEN）迷最愛蒐藏的年度紀念系列（Heritage系列），發表2020新款，源自新藝術運動時期GEORG JENSEN的原創設計，溶入復古珠寶流行，以流暢華麗的線條打造，並推出限量的純銀蜜桃月光石鍊墜。

年度紀念系列自1988年首度問世，隨即成為品牌經典之作，單品包括鍊墜、耳環、夾式耳環等，每件年度紀念鍊墜作品的背面都刻有年份，可作為特別紀念日或特殊事件的慶賀贈禮，鍊墜以純銀精心製成45cm長的費加洛（Figaro）鍊，搭配年度精選寶石，2020年度紀念系列珠寶選用了紫龍晶、黑珍珠母貝、紅玉髓、純銀橢圓形寶石，以及獨寵台灣市場的限量純銀蜜桃月光石鍊墜等5款。

雍容的紫龍晶，在紫色光澤中點綴著蠟質雲彩紋路，具有溫暖的圍，鑲嵌在硫化處理過的18白K金立體花紋圈形中央，闡釋喬治傑生對大自然與銀的珍視；黑珍珠母貝又稱黑蝶貝，則象徵歷經大海的淬鍊和洗禮，具有堅毅、奉獻的精神；色澤飽滿的紅玉髓，是蓬勃生命力的展現，亦可搭配同款式耳環，增添光輝；銀橢圓形寶石墜鍊則是呼應了新藝術時期的雅緻；彷彿被朦朧光暈包圍的的蜜桃月光石，呼應當代女性外柔內剛的特質，而月光石亦稱作戀人之石，具有守護幸福的寓意，此限定款即日起在官網獨售。

2020年度紀念純銀紅玉髓鍊墜，售價9,500元。圖／GEORG JENSEN提...
2020年度紀念純銀紅玉髓鍊墜，售價9,500元。圖／GEORG JENSEN提供
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2020年度紀念純銀鍊墜，售價8,800元。圖／GEORG JENSEN提供
2020年度紀念純銀鍊墜，售價8,800元。圖／GEORG JENSEN提供
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2020年度紀念純銀黑珍珠母貝鍊墜，售價9,500元。圖／GEORG JENSE...
2020年度紀念純銀黑珍珠母貝鍊墜，售價9,500元。圖／GEORG JENSEN提供
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GEORG JENSEN年度紀念鍊墜即起上市，包括紫龍晶、黑珍珠母貝、紅玉髓等精...
GEORG JENSEN年度紀念鍊墜即起上市，包括紫龍晶、黑珍珠母貝、紅玉髓等精選寶石。圖／GEORG JENSEN提供
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GEORG JENSEN限量精美珠寶珍藏盒。圖／GEORG JENSEN提供
GEORG JENSEN限量精美珠寶珍藏盒。圖／GEORG JENSEN提供
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2020年度紀念純銀紫龍晶鍊墜，售價12,000元。圖／GEORG JENSEN...
2020年度紀念純銀紫龍晶鍊墜，售價12,000元。圖／GEORG JENSEN提供
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台灣限定款2020年度紀念純銀蜜桃月光石鍊墜，售價12,000元。圖／GEORG...
台灣限定款2020年度紀念純銀蜜桃月光石鍊墜，售價12,000元。圖／GEORG JENSEN提供
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