懶人包／雙11想買iPhone 11嗎？網購、通路特價總整理
今年下半年的話題新機iPhone 11系列，是今年雙11檔期各家強打的焦點商品，因單價高、平日折扣又有限，趁著雙11超狂優惠入手正是時候，網購平台、實體通路都有特價，尤其是限時限量的整點特賣更殺，最低11元就能買到iPhone 11 Pro Max 64GB，搶買超級好康就得比手速。以下為各家iPhone重點優惠總整理，除了最新機種之外，舊機型也能撿便宜。
●蝦皮購物
11月11日限時限量整點秒殺．凌晨0點、凌晨4點、早上8點、中午12點、下午4點、晚上8點、晚上11點推出iPhone 11 Pro Max 64GB原價39,900元、活動價11元。
●Yahoo奇摩購物中心
11月13日推出5.8吋iPhone 11 Pro 256GB原價41,400元、限量秒殺3折特價12,420元。
●PChome24h購物
iPhone 11 Pro Max 64GB（夜幕綠）市價39,900元，限量特價38,488元。舊機型也有雙11限定優惠，iPhone Xs Max 256GB市價41,400元、限時限量特價35,999元；iPhone 8 Plus 128GB市價21,900元、限量特價19,999元。
●momo購物網
即日起至11月13日iPhone 11 Pro 256GB折扣後特價40,400元；iPhone 11 Pro Max 64GB現折1,412元、折扣後特價38,488元。
●myfone購物
11月11日上午11點iPhone 11 64GB（紫色）整點限時限量搶購價1,111元。另有11月10日上午11點Apple Watch Series 5 GPS版40mm限時限量搶購價1,111元；11月12日上午11點Apple MacBook Air 13.3吋限時限量搶購價11,111元。
●愛買線上購物樂天平台
11月11日晚上11點整點秒殺商品，iPhone 11 Pro Max 64GB（綠色）原價39,900元、特價19,950元。
●樂天市場
即日起至11月12日每天晚上11點開賣瘋搶iPhone 11 Pro 64GB，原價35,900元、獨家5折特價17,950元，樂天優惠券再現折1,111元，指定銀行刷卡滿額再賺刷卡金最高2,000元，每天限量一台。Apple AirPods第二代11月10日限時下殺5折，原價5,290元、特價2,645元。
11月11日整點特賣，上午11點iPhone 11原價26,900元、限時限量特價13,450元；下午1點iPhone 11 Pro 64GB原價35,900元、限時限量5折特價17,950元。
●生活市集
11月10日至11月14日iPhone 11、iPhone 11 Pro下殺94折；Apple AirPods第二代下殺81折。
●STUDIO A
iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max系列直降1,111元，指定款MacBook Pro 9折、Apple Watch Series 4系列88折、MacBook下殺83折，皆為限量售完為止。
●德誼數位
iPhone 11系列攜碼申辦指定方案現折9,600元，再送指定配件購物金2,000元，百貨周年慶期間，可再參加百貨活動優惠；購買iPhone 11系列加購DE Care行動裝置險，1元加購巧控滑鼠2（原價2,290元）、Office 2019 5折優惠、指定配件購物金最高3,500元等好禮3選1。
附註：各家詳細活動內容與售價以網頁、門市公布為準。
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