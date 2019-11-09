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懶人包／雙11想買iPhone 11嗎？網購、通路特價總整理

懶人包／雙11想買iPhone 11嗎？網購、通路特價總整理

2019-11-09 13:11聯合報 記者陳立儀／即時報導

今年下半年的話題新機iPhone 11系列，是今年雙11檔期各家強打的焦點商品，因單價高、平日折扣又有限，趁著雙11超狂優惠入手正是時候，網購平台、實體通路都有特價，尤其是限時限量的整點特賣更殺，最低11元就能買到iPhone 11 Pro Max 64GB，搶買超級好康就得比手速。以下為各家iPhone重點優惠總整理，除了最新機種之外，舊機型也能撿便宜。

●蝦皮購物

11月11日限時限量整點秒殺．凌晨0點、凌晨4點、早上8點、中午12點、下午4點、晚上8點、晚上11點推出iPhone 11 Pro Max 64GB原價39,900元、活動價11元。

●Yahoo奇摩購物中心

11月13日推出5.8吋iPhone 11 Pro 256GB原價41,400元、限量秒殺3折特價12,420元。

●PChome24h購物

iPhone 11 Pro Max 64GB（夜幕綠）市價39,900元，限量特價38,488元。舊機型也有雙11限定優惠，iPhone Xs Max 256GB市價41,400元、限時限量特價35,999元；iPhone 8 Plus 128GB市價21,900元、限量特價19,999元。

●momo購物網

即日起至11月13日iPhone 11 Pro 256GB折扣後特價40,400元；iPhone 11 Pro Max 64GB現折1,412元、折扣後特價38,488元。

●myfone購物

11月11日上午11點iPhone 11 64GB（紫色）整點限時限量搶購價1,111元。另有11月10日上午11點Apple Watch Series 5 GPS版40mm限時限量搶購價1,111元；11月12日上午11點Apple MacBook Air 13.3吋限時限量搶購價11,111元。

愛買線上購物樂天平台

11月11日晚上11點整點秒殺商品，iPhone 11 Pro Max 64GB（綠色）原價39,900元、特價19,950元。

●樂天市場

即日起至11月12日每天晚上11點開賣瘋搶iPhone 11 Pro 64GB，原價35,900元、獨家5折特價17,950元，樂天優惠券再現折1,111元，指定銀行刷卡滿額再賺刷卡金最高2,000元，每天限量一台。Apple AirPods第二代11月10日限時下殺5折，原價5,290元、特價2,645元。

11月11日整點特賣，上午11點iPhone 11原價26,900元、限時限量特價13,450元；下午1點iPhone 11 Pro 64GB原價35,900元、限時限量5折特價17,950元。

●生活市集

11月10日至11月14日iPhone 11、iPhone 11 Pro下殺94折；Apple AirPods第二代下殺81折。

●STUDIO A

iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max系列直降1,111元，指定款MacBook Pro 9折、Apple Watch Series 4系列88折、MacBook下殺83折，皆為限量售完為止。

●德誼數位

iPhone 11系列攜碼申辦指定方案現折9,600元，再送指定配件購物金2,000元，百貨周年慶期間，可再參加百貨活動優惠；購買iPhone 11系列加購DE Care行動裝置險，1元加購巧控滑鼠2（原價2,290元）、Office 2019 5折優惠、指定配件購物金最高3,500元等好禮3選1。

附註：各家詳細活動內容與售價以網頁、門市公布為準。

生活市集11月10日至11月14日推出iPhone 11 Pro特價94折。圖／...
生活市集11月10日至11月14日推出iPhone 11 Pro特價94折。圖／生活市集提供
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蝦皮購物11月11日當天推出7個時段整點秒殺，iPhone 11 Pro Max限時限量超特價只要11元。圖／蝦皮購物提供
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Yahoo奇摩購物中心11月13日推出5.8吋iPhone 11 Pro 256GB秒殺3折特價12,420元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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