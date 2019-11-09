美聲天后迪里拜爾睽違六年回歸 開放聽眾點安可曲

2019-11-09 04:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／即時報導



睽違六年，花腔女高音迪里拜爾再度回歸台北，明天登上國家音樂廳舉辦獨唱會。近四十年音樂生涯中，迪里拜爾擁有無數拿手名曲，她透露，此次獨唱會的安可曲將開放讓台下聽眾點歌，以饗熱情的台灣樂迷。

迪里拜爾是新疆維吾爾人，迪里拜爾在維吾爾語中是「美麗」、「給予」之意。人如其名，她的歌喉正是上天賜予人間的美麗天籟。

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一九八四年，迪里拜爾在芬蘭米里亞姆‧海林國際聲樂大賽奪獎，一唱驚人，展開輝煌燦爛的獨唱家生涯。三年後，她受聘於芬蘭國家歌劇院擔任終身獨唱家，成為少數能在歐美音樂舞台活躍的華人聲樂家。

迪里拜爾一九九七年首度訪台，此後每一到兩年必訪台舉辦獨唱會，足跡遍及全台，創下場場完銷的不敗紀錄。「老是陰錯陽差，跟台灣聽眾竟然六年沒見了。」 她昨天一抵台便感慨，懷念台灣聽眾的熱情與專業。

迪里拜爾演活許多歌劇角色，包括「魔笛」中的夜后、「夜鶯」中的夜鶯、「女人皆如此」的戴斯皮娜等。此次獨唱會除了帶來韓德爾、莫札特、西貝流士的經典名曲，維吾爾族民歌「我的百靈鳥」、「黑眼睛的姑娘」，還將帶來首次在台灣演唱的現代創作歌曲「我的深情為你守候」。

如何用美聲唱法詮釋現代歌曲?迪里拜爾幽默表示：「內心活動多一點、亂喊亂叫少一點」。她說自己「一個音符都沒改」，表現方式卻和年輕歌手迥異，讓聽眾驚嘆「沒想到這首歌原來也能這樣唱。」

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