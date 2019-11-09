統一集團首度進軍ITF國際旅展!天天抽法國來回機票
2019-11-09 00:46
聯合報 記者徐力剛
/台北即時報導
食品大廠統一集團近年積極與年輕人接軌，今年首度進駐「ITF國際旅展」，開設120多坪寬廣展區，涵蓋旅遊休閒、咖啡、烘焙及飲品等，更提供現烤烘焙、7-11現萃茶飲、手沖精品咖啡等美食，帶給消費者全新味覺饗宴。
全新「統一集團烘焙生活美學館」引進旗下10個品牌參展，包括統一渡假村、左岸咖啡館、昂舒巴黎、統一麵粉、統清油脂、Cophi、CITY CAFE現萃茶與珍珠飲品、統一麵包、統一蛋糕屋及Semeur聖娜等。
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