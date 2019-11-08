親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
ITF台北國際旅展
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

12強／複賽賽程出爐 中華隊先後對上墨、韓、美、澳

12強／古巴遭完封 中華隊將與南韓、澳洲搶東奧門票

匯率降、但團費不降？精打細算玩日本　聰明省出旅遊金

2019-11-08 22:08聯合報 記者陳睿中／即時報導

近期日幣匯率相對穩定，加上台北國際旅展期間，旅行業者祭出一系列日本旅遊、機票的優惠方案，引起許多哈日族磨刀霍霍。但其實除了匯率之外，個人消費型態、旅遊目的，也都會影響赴日旅遊的花費，趁著旅展多加比較，更能省錢玩日本。

許多人以為日幣匯率下降，旅行社的日本團費就會下滑、適合撿便宜。但其實綜合東南、雄獅旅遊等業者的說法，因為旅遊產品需要長時間規劃，所以日本旅遊當季的團費，多是用「前季的匯率」計算，所以匯率波動並不會即時反應在團費上；若是有長期大幅度的漲或跌，才會造成團費明顯變動。

正因團費是以前一季匯率計算，所以若當季匯率較前季高時，適合購買全包式的團體行程，可省去自行支付日本交通、餐宿的相關費用。若是匯率較低時，除了團體行外，也適合規劃自由行，在日本支付日幣時相對划算。但若是匯率波動不大，對於團費的影響也相對較小，民眾仍可依個人喜好與預算選擇。業者也指出，日幣匯率下滑時，的確是民眾赴日購物的好時機，尤其購買家電、精品等高價商品，更會明顯有感。若是常去日本的玩家，也可趁匯率較低時分批購入日幣，作為下次出遊旅費。

旅展期間，除了團體旅遊、自由行行程之外，亦有不少交通Pass套票、門票、一日旅遊券等優惠商品，民眾也可多加比較日本當地的售價，挑選適合自己的商品，精打細算、省出更多旅遊金。

每年旅展期間，日本旅遊都是各家的主力人氣商品。記者陳睿中／攝影
每年旅展期間，日本旅遊都是各家的主力人氣商品。記者陳睿中／攝影
分享

旅展自由行旅行社

相關新聞

為中華隊加油！繼光香香雞、頂呱呱今天限定優惠

2019-11-07 13:54

餐券1.1折、住宿買1送1！旅展「週末限定方案」更好買

2019-11-08 21:53

剁手也要囤貨！DR.WU、理膚寶水「雙11限定組」快搶買

2019-11-08 20:47

這李棟旭還言承旭？光希、秦嵐仙看VALENTINO北京大秀

2019-11-08 20:40

出國還住飯店落伍啦！日本最潮「露營」外宿法大公開

2019-11-08 20:35

貓奴們注意！鏟屎官最愛超萌「三花貓」家居來嘍

2019-11-08 20:29

PRADA預告和adidas聯名12月上市 一張圖吊人胃口

2019-11-08 19:51

郭雪芙、邱澤野性黑白配 出席BOSS微風南山店開幕

2019-11-08 18:50

熱門文章

未來一個月「人際運勢最旺」5大星座！第1名氣場無法阻擋

2019-11-08 09:20

發票存雲端還給明細 網曝好處「最好還是拿」

2019-11-08 14:12

他辭主管職轉當外送員 想拚月入10萬高薪結果後悔了

2019-11-08 13:07

新手爸媽必讀！一張表看懂明年0至3歲托育津貼

2019-11-07 22:26

台灣什麼工作有出息？ 網友力推「它」是夢幻職業

2019-11-08 14:05

輻射冷卻…明起到下周一 全台低溫16到19度

2019-11-08 09:12

林志玲傳在南美館披婚紗 「博物館婚禮」台灣行不行？

2019-11-08 03:27

小孟塔羅：這一生有什麼遺憾，一定要去做？

2019-11-08 09:01

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top