匯率降、但團費不降？精打細算玩日本 聰明省出旅遊金
2019-11-08 22:08
聯合報 記者陳睿中
／即時報導
近期日幣匯率相對穩定，加上台北國際旅展期間，旅行業者祭出一系列日本旅遊、機票的優惠方案，引起許多哈日族磨刀霍霍。但其實除了匯率之外，個人消費型態、旅遊目的，也都會影響赴日旅遊的花費，趁著旅展多加比較，更能省錢玩日本。
許多人以為日幣匯率下降，旅行社的日本團費就會下滑、適合撿便宜。但其實綜合東南、雄獅旅遊等業者的說法，因為旅遊產品需要長時間規劃，所以日本旅遊當季的團費，多是用「前季的匯率」計算，所以匯率波動並不會即時反應在團費上；若是有長期大幅度的漲或跌，才會造成團費明顯變動。
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正因團費是以前一季匯率計算，所以若當季匯率較前季高時，適合購買全包式的團體行程，可省去自行支付日本交通、餐宿的相關費用。若是匯率較低時，除了團體行外，也適合規劃自由行，在日本支付日幣時相對划算。但若是匯率波動不大，對於團費的影響也相對較小，民眾仍可依個人喜好與預算選擇。業者也指出，日幣匯率下滑時，的確是民眾赴日購物的好時機，尤其購買家電、精品等高價商品，更會明顯有感。若是常去日本的玩家，也可趁匯率較低時分批購入日幣，作為下次出遊旅費。
旅展期間，除了團體旅遊、自由行行程之外，亦有不少交通Pass套票、門票、一日旅遊券等優惠商品，民眾也可多加比較日本當地的售價，挑選適合自己的商品，精打細算、省出更多旅遊金。
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