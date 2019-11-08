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餐券1.1折、住宿買1送1！旅展「週末限定方案」更好買

2019-11-08 21:53聯合報 記者陳睿中／即時報導

自11月8日於台北南港展覽館開幕，展開為期4日的2019台北國際旅展，將於11月8日迎來首個週末假日。除了飯店、旅行社推出許多常態性優惠之外，六福、西華、士林萬麗等飯店，均推出一系列週末假日優惠專案，可享1.1折餐券、住宿買1送1等不同折扣。另外東南、雄獅等旅行社，也有英國6日29,900元、日韓團費現省1萬等限定優惠。

針對週六假日，六福客棧於11:11推出金鳳廳一品豪邁鍋餐券套組，3張售價8,040元，加贈港點雙人餐券，現享66折。士林萬麗酒店則於週末推出平日自助早、午、晚餐券1.1折方案，最低每張158元起，各限量1張。home hotel信義在週末針對3種不同房型推出「3天2夜、買1送1」的優惠，另有住宿3,999元的週日展場限定優惠。自9日至11日期間，西華飯店於11:00則推出消費5,000元，贈送價值500元的特製便當。同樣日期的每日11:11，萬豪酒店也限時推出絕美花園餐廳雙人自助吧餐券，每份1,936元，特價1,111元，現享57折優惠。

精打細算的消費者，旅展亦有不少「現場限定」、「排隊快閃」的超值優惠。洲際酒店每小時推出有獎徵答，有機會獲得客房升等券、旅行沐浴組等獎品；老爺集團消費滿額可贈刮刮卡，最大獎為全台11家老爺飯店住宿券；台北亞都麗緻大飯店在現場消費滿6,999元，即可以199元購入價值1,080元的巴賽麗廳餐券；圓山大飯店則不定時推出排隊快閃，圓苑餐廳下午茶雙人套餐、金龍餐廳早茶雙人套餐，優惠4.4折。台北君悅酒店則於每日指定時段，推出滿額優惠，消費滿8,000即贈2張凱菲屋下午茶券。至於六福莊現場也有升等樓中樓的住宿方案，每人1,333元起，還有六福村門票買1送1的限量優惠，適合安排親子之旅。

若有意出國旅遊者，東南旅行社於週六開始，每日推出3條限定優惠行程。折扣再折扣。11月9日當天即有英國6日29,900元、黃金海岸6日26,800元、法國9日39,900元等路線，週日還有針對美西、荷蘭、土耳其的6～9日行程，售價33,900元起。雄獅旅遊也規劃了峇里島5日10,999元起、韓國冰魚滑雪5日21,888元起、日本北海道燈樹節5日24,999元起、義大利8日39,900元起、土耳其10日36,900元起等週六限定優惠商品，現省6,000～10,000元。可樂旅遊則有韓國MBC樂園、釜山市區觀光1日券、慶州賞櫻1日遊等票券買1送1的優惠，均為現場限定。

若是喜愛舞台活動的民眾，本週六於韓國館舞台，將會有曾於韓劇《德魯納酒店》中客串的金峻鉉，以及搭檔金珉登場推廣韓國美食料理。台北館則是邀請阿喜登場，與民眾一起享受Swing Dance，還會抽獎贈出總價值萬元以上的限量禮品。

2019台北國際旅展，將於11月9日迎來首個週末假日。記者陳睿中／攝影
2019台北國際旅展，將於11月9日迎來首個週末假日。記者陳睿中／攝影
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