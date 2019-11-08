高雄百貨公司周年慶 結合日本展、麵包烘培坊搶買氣
2019-11-08 20:57
聯合報 記者謝梅芬
、徐白櫻
、徐如宜
／高雄即時報導
高雄百貨公司周年慶紛紛推出新穎食品來吸引買氣，漢神巨蛋周年慶推出日本物產展，展售各式日本甜點，新光三越左營店則邀高雄知名麵包店的帕莎蒂娜烘焙坊在11月8日到12月15日設快閃店。
漢神巨蛋推出日本物產展網羅日本九州、四國必買土產，有魚場「大麥味噌」、新瀉「逸品館」夏威夷豆、東京「食品問屋笑顏」梅子果凍。明天還安排遊行，號召12名日本、四國舞者表演鳴子舞。
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高雄知名麵包店的帕莎蒂娜烘焙坊今天起到12月15日在新光三越高雄左營店設快閃店，配合新光三越周年慶推出多項優惠。
快閃店除販售超高人氣的酒釀桂圓麵包外，還有許多特色麵包、沙拉輕食及美味濃湯。加碼推出黑糖系列「黑糖霜淇淋」及「手工黑糖QQ鮮奶」，「手工黑糖QQ鮮奶」採用古早味黑糖，細火慢熬成黑糖漿，加上新鮮牛奶，奶脂香交織黑糖蜜香，搭配手作Q彈軟嫩的黑糖粉粿。
慶祝快閃店開幕，今天起到11月10日全店9折，全店消費滿100元就可以20元加購每天特製限量版的「迷你酒釀桂圓麵包」（原價35元）。11月8日至12月15日快閃期間消費滿200元，加碼贈送限量精美來店禮，送完為止。
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