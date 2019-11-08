剁手也要囤貨！DR.WU、理膚寶水「雙11限定組」快搶買

11月10日至11月12日Yahoo奇摩推出DR.WU獨家限定超澎湃角鯊行李組，內含DR.WU角鯊潤澤修復精華30ml X 3瓶、角鯊潤澤修復精華15ml及DR.WU限量20吋行李箱，市價9,000元、約35折特價3,111元；另有限量大推口碑品111元起。
11月9日至11月11日momo購物網推出DR.WU獨家限定超級保濕9件組，內含玻尿酸保濕精華液35ml X 3瓶、玻尿酸保濕精華乳50ml X 4瓶、玻尿酸保濕精華露150ml X 2瓶，市價9,000元、約35折特價3,811元；DR.WU逆齡肌密豪華組內含超彈力緊緻精華露150ml、角鯊潤澤修復精華30ml、輕角鯊潤澤精華乳50ml、超逆齡抗皺修復霜30ml、全能賦活抗皺眼霜15ml、超逆齡多肽抗皺安瓶7瓶，市價9,700元、約42折特價4,070元。
理膚寶水即日起攜手蝦皮商城官方旗艦館、momo購物網推出5大熱銷明星組「BLUE BOX理膚保水美好肌膚盒」下殺59折起，限量售完為止，其中油痘肌照護BLUE BOX為蝦皮商城理膚寶水官方旗艦館獨家販售，內含淨痘無瑕極效精華40ml、毛孔緊緻控油保濕乳40ml、瞬效控油噴霧150ml X 2瓶，原價2,680元、63折特價1,700元；B5彈潤修復精華BLUE BOX為momo購物網獨家販售，內含B5彈潤修復精華30ml、多容安舒緩保濕化妝水200ml、多容安舒敏溫和潔膚乳400ml，原價3,580元、66折特價2,380元。11月11日當天理膚寶水全館84折、結帳金額滿1,500元再現折250元。
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