這李棟旭還言承旭？光希、秦嵐仙看VALENTINO北京大秀
2019-11-08 20:40
聯合報 記者楊詩涵
／即時報導
創作總監Pierpaolo Piccioli獨立執掌VALENTINO之後，不斷創新品牌格局，也推出精湛新作，與MONCLER合作的Genius系列令人擊節讚賞，日昨於大陸發表的VALENTINO高級訂製北京系列，更是精準符合「美出新高度」，無論是概念、色彩、輪廓，都令人驚豔且震懾。
這場在頤和安縵發表的VALENTINO高級訂製北京系列，主題為「Daydream（追夢拾光）」，壓軸的杜鵑身穿金屬花卉打造的立體晚裝，華麗、空靈、璀璨宛如一束行走的光芒，為Pierpaolo Piccioli此系列作品帶來完美的句點，出席嘉賓更是巨星雲集，話題十足的木村光希Kōki以青春身段演繹繁花盛開的服裝，秦嵐、劉詩詩則是不負氣質美譽，穿出VALENTINO的仙氣，變換髮型的李棟旭則是在某些角度神似言承旭，以精緻顏值與親切招呼現身大秀，BLACKPINK Rosé則是當晚的另一位與會韓星。
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這之中最引人注目的就是舒淇，她以特殊妝髮造型現身，舒淇時代微博以「太可怕了……她是被下蠱了嗎」來表達震驚，但也有鐵粉莞爾留言「淇淇怎麼玩心這麼重」，無論如何，都是很有勇氣嘗試的新造型。這場精彩的「Daydream（追夢拾光）」高訂大秀同步慶賀北京三里屯旗艦店開幕，講述清醒時眼前的夢，結合義式繪畫、中式藝術，Pierpaolo Piccioli以他對色彩的高度敏銳以及剪裁創意，從晚禮服到合身連衣裙、蝴蝶結到荷葉邊，展現一套套超級夢幻的服裝，也成就了嶄新的高度。
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