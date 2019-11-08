出國還住飯店落伍啦！日本最潮「露營」外宿法大公開
2019-11-08 20:35
聯合報 記者徐力剛
/台北即時報導
你還在存錢、預訂酒店嗎？現在到日本住飯店就落伍啦，看看有錢人都怎麽玩？近期富豪圈興起一種新玩法「GLAMPING/奢華露營」，指的是結合「glamorous/高檔奢華」和「camping/露營」雙重優勢，由專人負責打理準備工作，旅客只要「出人」前來一切搞定，輕輕鬆鬆也能享受愉快假期，此次盤點關西5大奢華露營地點，堪稱今年最夯懶人旅遊法。
(1) パームガーデン舞洲 byWBF
開幕2年的「パームガーデン舞洲 byWBF」坐落大阪郊區，特色露營車適合怕熱民眾，車內24小時冷氣服務，加上良好遮蔽效果，無論颳風下雨都不影響，為情侶約會不敗首選。現場有BBQ烤架，提供喜歡烹飪的朋友大展廚藝機會，夕陽西下，大啖美食與戀人相伴，讓人打從心底放鬆。
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(2) ホテル‧ロッジ舞洲
同樣位於大阪的「ホテル‧ロッジ舞洲」擁有豐富自然景觀，蔚藍天際與戶外大片綠地，交織出如畫美景。特色小木屋建築搭配白色帳篷，適合多人聚會或是家族旅行，加上交通十分便利，許多人選擇當天來回市區與露營場，全新一日生活圈儼然形成。
(3) GRAX HANARE 京都るり渓
其實「奢華露營」也有等級之分，曾被評選為設備最完善的「GRAX HANARE 京都るり渓」為箇中翹楚，現場除了基本的大帳篷外，更配有高檔游泳池、按摩浴缸等設施，適合習慣使用五星酒店設施的人，或是想體驗自製BBQ炭烤樂趣。白天盡情瘋玩，當黑夜降臨時，好友可相約前往附近「るり渓溫泉」，紓解一天疲憊壓力，將煩惱都拋到腦後。
(4) ネスタリゾート神戸 GLAMP BBQ PARK
還在煩惱好友相聚該去哪？兵庫的「ネスタリゾート神戸 GLAMP BBQ PARK」是個好選擇，喜愛戶外活動的人，可挑戰攀岩、滑水道、越野摩托車等刺激行程，輕鬆就能度過整天美好時光。看好寵物旅遊商機，「ネスタリゾート神戸 GLAMP BBQ PARK」開放攜帶家中「毛小孩」入場，讓這些爸媽一解相思之苦，盡情享受度假旅程。
(5) NEMU RESORT HOTEL NEMU
熱愛大自然的旅客，可選擇三重縣的「NEMU RESORT HOTEL NEMU」，因地處港灣附近，可盡情享用新鮮的海鮮大餐，緊接著來到開闊空地欣賞夜間星空之美，畫布般銀河絕景讓人一生難忘。
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