童話夢幻之旅陳瑞斌Rueibin Chen & Friends鋼琴音樂會
2019-11-08 20:30
聯合報 記者徐如宜
／高雄即時報導
「童話夢幻之旅陳瑞斌 Rueibin Chen & Friends 鋼琴音樂會」，11月22日晚上7點半在高雄市文化中心至德堂演出， 12月11日晚上7點半新竹市文化局演藝廳巡演，帶給台灣樂迷全新感受的音樂饗宴。
鋼琴演奏家陳瑞斌在台灣出生，6歲彈貝多芬即拿下鋼琴比賽的頭魁，16歲在義大利拉赫瑪尼諾夫國際鋼琴大賽獲獎嶄露頭角，之後屢屢在國際鋼琴大賽獲勝，包括拉赫瑪尼諾夫、蕭邦、魯賓斯坦、 雅典、維也納、西班牙、義大利等國際18項世界鋼琴比賽大獎。陳瑞斌20歲前已奪得許多國際權威性鋼琴大賽5項金牌，國際媒體CNN、波士頓環球報、洛杉磯時報、新蘇黎世報、奧地利信報、維也納日報、薩爾茲堡新聞報的樂評，都對他有極高的評價。
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陳瑞斌演奏樂曲，有發自內心的共鳴，從細膩演繹到澎湃融入，從敏銳洞察力到豐美想 像力，把每件音樂作品表達得淋漓盡緻。
陳瑞斌將在這次演奏曲目中，帶來客籍作曲家江文也深具台灣元素的「台灣舞曲」，及著名客家民謠「天公落水」，還有以童話文學家夏爾佩羅及易卜生童話故事及童謠為題材所譜寫而成的「鵝媽媽組曲」、 「皮爾金組曲」等鋼琴作品。
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