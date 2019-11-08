童話夢幻之旅陳瑞斌Rueibin Chen & Friends鋼琴音樂會

2019-11-08 20:30 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



「童話夢幻之旅陳瑞斌 Rueibin Chen & Friends 鋼琴音樂會」，11月22日晚上7點半在高雄市文化中心至德堂演出， 12月11日晚上7點半新竹市文化局演藝廳巡演，帶給台灣樂迷全新感受的音樂饗宴。

鋼琴演奏家陳瑞斌在台灣出生，6歲彈貝多芬即拿下鋼琴比賽的頭魁，16歲在義大利拉赫瑪尼諾夫國際鋼琴大賽獲獎嶄露頭角，之後屢屢在國際鋼琴大賽獲勝，包括拉赫瑪尼諾夫、蕭邦、魯賓斯坦、 雅典、維也納、西班牙、義大利等國際18項世界鋼琴比賽大獎。陳瑞斌20歲前已奪得許多國際權威性鋼琴大賽5項金牌，國際媒體CNN、波士頓環球報、洛杉磯時報、新蘇黎世報、奧地利信報、維也納日報、薩爾茲堡新聞報的樂評，都對他有極高的評價。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

陳瑞斌演奏樂曲，有發自內心的共鳴，從細膩演繹到澎湃融入，從敏銳洞察力到豐美想 像力，把每件音樂作品表達得淋漓盡緻。