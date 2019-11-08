貓奴們注意！鏟屎官最愛超萌「三花貓」家居來嘍
2019-11-08 20:29
聯合報 記者徐力剛
/台北即時報導
貓奴們都知道，冬天抱著家中貓貓取暖，根本是人工火爐啊！但如果你家小貓天性高傲也沒關係，近期兩大家居品牌Butter、宜得利家居同步推出「三花貓」周邊小物，圓滾滾身軀搭配經典3色妝點，超Q外表讓人忍不住尖叫，還不快手刀購入。
Butter以「三花橘子貓貓」為主題，推出超強系列周邊商品，成功吸引消費者眼光，例如毛茸茸的「三花橘子貓玩偶」，抱起來手感超舒服，眯眯眼設計超卡哇伊，無論在家追劇或是抱著睡覺，讓人充滿安全感；橘子貓貓周邊還包括頸枕、靠墊、坐墊及眼罩等，其中人氣最高的非「三花橘子貓毛巾衣」莫屬，十分適合盥洗完就寢前時想滑下手機的人，帶有厚度的毛巾被材質柔軟，可代替浴袍功用，或躺在沙發覺得冷時，也可作為小毛毯使用。
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看好外送市場，Butter也推出「三花橘子貓」保溫杯、水杯，透明杯身印上頭戴橘子的三花小貓，橘、白雙色與超萌表情，吸睛度百分百，外出時記得自備環保杯，也可為愛護地球環境盡一份心力。針對淺眠民眾，不可不知神器「三花橘子貓眼罩」，睡前前戴上隔絕光線，保准你一覺到天明。
身為專業鏟屎官的你，還在害怕冬天棉被太好睡，常起不來上班？宜得利家居也打造限定版「三毛貓抓魚掛鐘」，小貓手裡緊緊抓著魚兒，好像怕搶輸人模樣十分逗趣。未來每天有「三毛貓抓魚掛鐘」的提醒，一次搞定睡懶覺問題。
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