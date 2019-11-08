台北國際旅展桃園館 旅遊科技結合Fun桃園

2019-11-08 20:29 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ／桃園即時報導



新科技結合旅遊體驗逐漸改變國人的消費喜好，今年台北國際旅展於今日開跑，展期為期4天，桃園市政府設計別出心裁，於桃園館舞台上加入醒目的大智慧型手機造型，並結合智慧遊APP形象，整體運用紫色漸層色營造出科技感。

台北國際旅展桃園館以「智慧玩Fun桃園」為主題，展區中規畫「桃園智慧遊App」當中的VR環景體驗和AR功能，民眾可盡情跟可愛的ㄚ桃、園哥拍照留念；展覽期間，桃園館也提供豐富禮品大方送，及每日安排五到六場舞台活動。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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桃園復興區飛瀑奔騰的小烏來風景區，一直都是熱門景點。今年桃園館特地在會場佈置了「小烏來瀑布」實況美景，搭配高科技VIVE設備，讓民眾透過VR親眼見證，彷彿置身小烏來瀑布的視覺衝擊，令人大呼過癮。

台灣最萌吉祥物的ㄚ桃、園哥親自接待，民眾可以透過AR跟ㄚ桃、園哥合照留念，只要將照片上傳個人社群，即可獲得玩轉盤拿好禮的機會。現場設有「全息投影 Hologram」互動導覽機，ㄚ桃、園哥會向遊客打招呼，進行各種可愛迷人的互動，還會帶你FUN桃園，提供桃園當季熱門活動、景點、即時天氣、鄰近美食等旅遊情報，讓來自各地旅客都能快速查詢所需資訊。

旅遊資訊能輕鬆一手掌握該有多好呢？還有實境AR任意門帶領遊客輕鬆一秒遊桃園，即日起至11月12日止 ，只要下載桃園智慧遊APP，就可以抽iPhone11、東京來回機票和7-11電子禮券等好康。另外，於台北國際旅展的期間，只要到桃園館完成APP指定任務，還有多種限量好禮可拿。