ITF旅展／首日戰報！百萬刷手現身 一次刷5千張餐券
2019-11-08 20:18
聯合報 記者羅建怡
／即時報導
「2019 ITF台北國際旅展」昨日開展，參觀人次再創新高，今年參展單位釋出比往年更優惠的產品，各家首日業績看漲，以六福旅遊集團為例，首日業績較去年同期成長13%，寒舍集團首日開賣「十二廚自助餐券」就賣出1萬5千客，雄獅旅遊也有多組六、七十萬的包團旅遊。
今年ITF旅展有近60個國家、1千7百個攤位參展。首日業績各家強強滾，晶華酒店集團首日業績約1,300萬，加上開展前兩周的線上旅展的營收約6,600萬，以及為期兩周的快閃店營收約2,000萬，集團目前總業績已近億元，除了館內餐飲銷售持續看漲，集團內的太魯閣晶英酒店以及晶泉丰旅都推出線上加碼送的優惠活動，預計也將提升整體買氣。根據銷售盛況，業界預估晶華今年業績將比去年成長1成。
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六福旅遊集團提供和牛免費試吃，吸引民眾駐足，帶動整體業績，目前線上旅展業績已達1,200萬元，再加上首日現場業績，總共1,650萬元，較去年同期成長13%。史上最低的「六福莊動物樂遊趣‧住房專案」7,999元，以及家長們高評價的「六福莊擁抱白犀牛住房專案」14,999元最熱銷。
寒舍集團由台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店及礁溪寒沐酒店聯袂參展，首日開賣熱銷商品冠軍為十二廚自助餐券，狂銷突破1萬5千客；尾牙將近，也吸引企業百萬刷手，一口氣刷5,000張探索廚房自助餐券，自開賣以來線上與現場旅展整體業績超過6千萬。
天成飯店集團旗下酒店聯合祭出餐券、住宿券、SPA券等1.2折起的優惠，多元化的商品，集團首日業績突破千萬。超人氣有台北花園大酒店六國餐廳自助餐7.3折，平均每客560元起。
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