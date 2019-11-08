PRADA預告和adidas聯名12月上市 一張圖吊人胃口 2019-11-08 19:51
聯合報 記者
楊詩涵
／即時報導
預告和運動品牌 PRADA 聯手展開全新合作，以雙方特色打造的新品將於12月份上市，雙方合作的第一步會在今年推出2款限量的PRADA for adidas款式，設計靈感源自各自的歷史、形象，將運動領域轉變奢華街頭風格，重新演繹兩個品牌的經典特質。 adidas
首個限量的男裝、女裝系列，預計在2019年12月於全球發行，產品完全由PRADA在
製造，善用彼此的技術知識以力求創新，重新設計出令人印象深刻的標誌。PRADA和adidas於此次合作追求物料上的獨創性，並在設計上力求演變，立基於時裝和功能性的融合，PRADA for adidas將成為一個意念的實驗室，以各自的獨特觀點，打造商品的新境界。 義大利 剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 ×
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完) 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎) 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
中獎名單 個資聲明 注意事項 ×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高 ×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。 越多天登入贊助，中獎機率越高！
對運動世界的共同熱忱則是本次合作計劃的重心，成立於1997年的Luna Rossa船隊帶領PRADA參與美洲杯帆船賽（America’s Cup），2019年PRADA也推出了波光新型AC75 Luna Rossa單體船，代表義大利Circolo della Vela Sicilia遊艇俱樂部參加帆船賽，這也是PRADA測試新物料和科技的最佳實證，拓展航海科學領域，這次兩個品牌的合作也將推出全新的Luna Rossa高性能帆船鞋履，作品將於2020年發表。
PRADA預告和運動品牌adidas聯手展開全新合作，預計在12月發表首波商品。圖／PRADA提供 分享
留言