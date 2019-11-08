郭雪芙、邱澤野性黑白配 出席BOSS微風南山店開幕 2019-11-08 18:50
聯合報 記者
楊詩涵
／即時報導
BOSS
專門店盛大開幕，同步上市BOSS x Meissen聯名節日系列，嘉賓邱澤、郭雪芙兩人在受訪時表示很久沒見了，郭雪芙說，「身上的聯名款襯衫雖然是黑、白色系，但其實有5種動物圖案，充滿活力。」她也請邱澤轉一圈，讓大家看看他 微風南山 背後的水牛圖樣。 西裝
邱澤表示去年金馬獎、今年的大阪電影節，他都是穿BOSS西裝，因此很開心能夠參與微風南山的開幕。BOSS專門店大約48坪，店內配置寬敞舒適的座椅、柔和採光與花崗岩地板，打造明亮購物空間，外牆採用石紋磚牆，搭配不銹鋼框架，呼應店內設計，營造俐落的現代風格。
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而為了慶祝開幕、同時迎接耶誕節，HUGO BOSS與德國百年名瓷Meissen推出聯名款，BOSS x Meissen限量系列靈感來自Meissen著名的「The Big Five」動物瓷器系列，包括
獅、豹、大象、犀牛及水牛等，每種動物都綴飾黑色花紋圖案，開幕嘉賓吳念軒表示他穿上女生都喜歡看男生選穿的帥氣大衣，上面的動物也讓他想到以前曾經養過的蝙蝠、蛇、蠍子，藉此也可以喚醒人們尊重自然與野生動物。BOSS x Meissen限量系列包括男、女裝，以刺繡、緹花作為細節表現，材質多為山羊絨、真絲及皮革單品，配件部分則包括腰包、後背包、托特包等；於此同時，實物大小的「Big Five」模型也會在BOSS微風南山專門店內展示，讓消費者近距離感受野性雕塑作品。 非洲 BOSS x Meissen限量節日系列手袋，售價23,900元。圖／BOSS提供 分享 吳念軒詮釋BOSS x Meissen限量節日系列長版大衣30,900元。記者林澔一／攝影 分享 郭雪芙穿BOSS x Meissen限量節日系列女仕襯衫12,400元、開衩裙價格店洽；邱澤演繹BOSS x Meissen限量節日系列西裝外套26,400元、搭配口袋巾2,200元。記者林澔一／攝影 分享 邱澤演繹BOSS x Meissen限量節日系列西裝外套26,400元、搭配口袋巾2,200元。記者林澔一／攝影 分享 BOSS x Meissen限量節日系列腰包，售價13,400元。圖／BOSS提供 分享 BOSS x Meissen限量節日系列女仕絲巾，售價8,900元。圖／BOSS提供 分享 BOSS x Meissen限量節日系列手拿包，售價13,400元。圖／BOSS提供 分享 郭雪芙穿BOSS x Meissen限量節日系列女仕襯衫12,400元、開衩裙價格店洽。記者林澔一／攝影 分享
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