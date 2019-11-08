邱澤好幽默 被問情侶裝說「要先有主機才有卡帶」
2019-11-08 17:16
聯合報 記者楊詩涵
／即時報導
邱澤、郭雪芙出席BOSS微風南山專門店盛大開幕，兩人在受訪時表示很久沒見了，上次大約是2012年時碰面，時節近耶誕節，提及當日規畫，郭雪芙表示應該是在拍戲，如果可以慶祝會安排和家人交換禮物；邱澤則表示，耶誕節隔日有舞台劇「暗戀桃花源」演出，所以耶誕節當天應該是在排戲。
對於早前與張鈞甯的誹聞，被提問到會不會送她BOSS的西裝？邱澤說道，「不知道她穿不穿西裝，但覺得她滿適合的。」至於BOSS男、女裝皆有，他會不會買禮物給另一半、低調搭配情侶裝？邱澤幽默以對，「那要先有主機，才有卡帶吧。」意指現在另一半從缺，無法回答，從容地微笑應對，沒讓氣氛弄「甯」了。
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