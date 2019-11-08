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尋覓台北午後秘境／暫時喘息的時空之旅 3家IG人氣老宅咖啡廳

2019-11-08 16:58聯合報 記者 柯意如／即時報導

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

忙碌又充滿壓力的台北都市生活，是否讓你常常忘了笑容；想找個地方一個人放空，喧鬧又紛雜的台北何處可躲？今天介紹三家充滿復古元素的老宅風情咖啡廳，包括北市洋房老宅風情「CAFE de Gear」、板橋人私心推薦歐風復古店「Merci créme」、市中心秘藏韓風復古咖啡「2J CAFE」，讓在台北努力打拚的你沉澱，彷彿推開老宅大門，就進入了一個暫時喘息的時空。

「CAFE de Gear」是優美的洋房老宅。圖／CAFE de Gear 提供
「CAFE de Gear」是優美的洋房老宅。圖／CAFE de Gear 提供
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「Merci créme 」是板橋人私藏愛店。圖／Merci créme 提供
「Merci créme 」是板橋人私藏愛店。圖／Merci créme 提供
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「2J Cafe」是韓式復古風咖啡店。圖／2J Cafe 提供
「2J Cafe」是韓式復古風咖啡店。圖／2J Cafe 提供
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CAFE de Gear 缺一不可的齒輪帶你入放鬆時空

以齒輪為名、位於中正紀念堂站附近寧波東街的「CAFE de Gear」，是不少熱愛老宅咖啡廳的IG粉絲推薦的放鬆好點，老宅復古風情與細膩的老件擺飾，滿足味覺（餐點甜點）、視覺（復古建築老件擺設）、觸覺（現場體驗）、嗅覺（咖啡香）、聽覺（悠閒午後環境音），缺一不可。

網友分享「CAFE de Gear」的餐點都在水準之上，喜歡吃鹹食這裡有許多選擇，三明治、鹹派、沙拉、麵包等輕食都有，甜點蛋糕當然也是吃貨不可放過的，咖啡、飲品菜單等豐富到讓人眼花撩亂。

而除了室內環境還有綠意盎然的戶外庭院，不少角落都非常好拍，一到現場就不自覺開始打卡，是個很容易讓人放鬆忘憂的小據點。營業資訊與消費模式可上粉絲團查詢。

「CAFE de Gear」餐點選擇豐富。圖／CAFE de Gear 提供...
「CAFE de Gear」餐點選擇豐富。圖／CAFE de Gear 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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「CAFE de Gear」餐點選擇豐富。圖／CAFE de Gear 提供
「CAFE de Gear」餐點選擇豐富。圖／CAFE de Gear 提供
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「CAFE de Gear」環境優美好拍。圖／CAFE de Gear 提供
「CAFE de Gear」環境優美好拍。圖／CAFE de Gear 提供
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「CAFE de Gear」讓人心情放鬆。圖／CAFE de Gear 提供
「CAFE de Gear」讓人心情放鬆。圖／CAFE de Gear 提供
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藏身板橋巷弄的秘境 甜點控必推「Merci créme」

午後，板橋在地甜點控推薦必來「Merci créme」，它隱身在巷弄內的透天老宅中，三層樓空間處處有特色，不但非常好拍，Merci créme的精緻甜點，更是讓不少吃貨驚豔。網友分享，需要一個人沉澱的時候來到「Merci créme」，馬上被懷舊風味所感染，暫時卸下沉重的情緒。

「Merci créme 」是板橋甜點控私藏愛店。圖／Merci créme ...
「Merci créme 」是板橋甜點控私藏愛店。圖／Merci créme 提供
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「Merci créme」外觀就像是民宅一樣低調，「Merci créme」是Merci系列第四間分店，主打餐點為咖啡茶飲、法式甜點、蛋糕、咖啡茶飲，家常輕食等，三層樓老屋每層都有不同風情的佈置，處處可見老屋與歐風古典元素，吸引許多喜愛拍照的客人留影，早已是IG打卡名店。

「Merci créme」是濃濃復古風的老宅咖啡甜點店。圖／Merci crém...
「Merci créme」是濃濃復古風的老宅咖啡甜點店。圖／Merci créme 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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「Merci créme 」每層樓都有不同風情。圖／Merci créme 提...
「Merci créme 」每層樓都有不同風情。圖／Merci créme 提供
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來客可搭乘台北捷運到板橋站下車之後步行，因地點比較隱密，如果是首次來，確實需要稍微留意一下位子，以免錯身而過，不妨找個悠閒不忙的下午來體驗板橋在地人的甜點秘境。詳細消費方式與行走路線可查詢粉絲團

「CAFE de Gear」環境優美好拍。圖／CAFE de Gear 提供
「CAFE de Gear」環境優美好拍。圖／CAFE de Gear 提供
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「CAFE de Gear」環境優美好拍。圖／CAFE de Gear 提供
「CAFE de Gear」環境優美好拍。圖／CAFE de Gear 提供
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「Merci créme 」每層樓都有不同風情。圖／Merci créme 提...
「Merci créme 」每層樓都有不同風情。圖／Merci créme 提供
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「Merci créme 」是板橋人私藏愛店。圖／Merci créme 提供
「Merci créme 」是板橋人私藏愛店。圖／Merci créme 提供
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「Merci créme」是濃濃復古風的老宅咖啡店。圖／Merci créme ...
「Merci créme」是濃濃復古風的老宅咖啡店。圖／Merci créme 提供
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「Merci créme 」每層樓都有不同風情。圖／Merci créme 提...
「Merci créme 」每層樓都有不同風情。圖／Merci créme 提供
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歐巴的秘密據點「2J Cafe」韓式咖啡廳復古風情

這家充滿濃濃韓風的「2J Cafe」位於市中心大安區，鄰近大安森林公園站與大安站之間，交通上算是相當便利，下了捷運後緩緩散步可以抵達，是2位歐巴開的韓式復古咖啡廳，除了帶著歲月痕跡的店內外設計細節，也設有戶外座位。除了咖啡廳必備的各式飲料和甜點輕食，特別的是還有韓式餐點可品嘗，設有插座、WIFI等，無論聊天小聚、發呆放空，「2J Cafe」都是不錯的好點。

推薦的粉絲透露來「2J Cafe」建議平日時段，很適合一個人消磨時間。官方粉專公告假日僅提供下午6點後訂位，下午時段現場需候位，也沒有提供6人以上訂位或併桌，店內低消為一杯飲料。更詳細營業資訊可上粉絲團查詢。

「2J Cafe」餐點選項多元。圖／2J Cafe 提供
「2J Cafe」餐點選項多元。圖／2J Cafe 提供
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「2J Cafe」走韓式復古風。圖／2J Cafe 提供
「2J Cafe」走韓式復古風。圖／2J Cafe 提供
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「2J Cafe」很適合一個人放空。圖／2J Cafe 提供
「2J Cafe」很適合一個人放空。圖／2J Cafe 提供
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「2J Cafe」走韓式復古風。圖／2J Cafe 提供
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「2J Cafe」設有戶外座位。圖／2J Cafe 提供
「2J Cafe」設有戶外座位。圖／2J Cafe 提供
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「2J Cafe」走韓式復古風。圖／2J Cafe 提供
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哪裡吃

CAFE de Gear

地址：台北市中正區寧波東街3-3號（中正紀念堂站下車後步行）

Merci créme

地址：新北市板橋區漢生東路43巷34號（捷運板橋站下車後步行）

2J Cafe

地址：台北市信義線大安森林公園站（大安森林公園站下車後步行）

注意事項：店家設有低消，平假日訂位或現場候位規定、消費方式均以店家實際公告和現場情況為準

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

咖啡廳甜點老宅

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