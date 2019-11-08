尋覓台北午後秘境／暫時喘息的時空之旅 3家IG人氣老宅咖啡廳

2019-11-08 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ／即時報導



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忙碌又充滿壓力的台北都市生活，是否讓你常常忘了笑容；想找個地方一個人放空，喧鬧又紛雜的台北何處可躲？今天介紹三家充滿復古元素的老宅風情咖啡廳，包括北市洋房老宅風情「CAFE de Gear」、板橋人私心推薦歐風復古店「Merci créme」、市中心秘藏韓風復古咖啡「2J CAFE」，讓在台北努力打拚的你沉澱，彷彿推開老宅大門，就進入了一個暫時喘息的時空。 「CAFE de Gear」是優美的洋房老宅。圖／CAFE de Gear 提供 分享 facebook 「Merci créme 」是板橋人私藏愛店。圖／Merci créme 提供 分享 facebook 「2J Cafe」是韓式復古風咖啡店。圖／2J Cafe 提供 分享 facebook

CAFE de Gear 缺一不可的齒輪帶你入放鬆時空

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以齒輪為名、位於中正紀念堂站附近寧波東街的「CAFE de Gear」，是不少熱愛老宅咖啡廳的IG粉絲推薦的放鬆好點，老宅復古風情與細膩的老件擺飾，滿足味覺（餐點甜點）、視覺（復古建築老件擺設）、觸覺（現場體驗）、嗅覺（咖啡香）、聽覺（悠閒午後環境音），缺一不可。

網友分享「CAFE de Gear」的餐點都在水準之上，喜歡吃鹹食這裡有許多選擇，三明治、鹹派、沙拉、麵包等輕食都有，甜點蛋糕當然也是吃貨不可放過的，咖啡、飲品菜單等豐富到讓人眼花撩亂。

而除了室內環境還有綠意盎然的戶外庭院，不少角落都非常好拍，一到現場就不自覺開始打卡，是個很容易讓人放鬆忘憂的小據點。營業資訊與消費模式可上粉絲團查詢。

「CAFE de Gear」餐點選擇豐富。圖／CAFE de Gear 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook 「CAFE de Gear」餐點選擇豐富。圖／CAFE de Gear 提供 分享 facebook 「CAFE de Gear」環境優美好拍。圖／CAFE de Gear 提供 分享 facebook 「CAFE de Gear」讓人心情放鬆。圖／CAFE de Gear 提供 分享 facebook

藏身板橋巷弄的秘境 甜點控必推「Merci créme」

午後，板橋在地甜點控推薦必來「Merci créme」，它隱身在巷弄內的透天老宅中，三層樓空間處處有特色，不但非常好拍，Merci créme的精緻甜點，更是讓不少吃貨驚豔。網友分享，需要一個人沉澱的時候來到「Merci créme」，馬上被懷舊風味所感染，暫時卸下沉重的情緒。 「Merci créme 」是板橋甜點控私藏愛店。圖／Merci créme 提供 分享 facebook

「Merci créme」外觀就像是民宅一樣低調，「Merci créme」是Merci系列第四間分店，主打餐點為咖啡茶飲、法式甜點、蛋糕、咖啡茶飲，家常輕食等，三層樓老屋每層都有不同風情的佈置，處處可見老屋與歐風古典元素，吸引許多喜愛拍照的客人留影，早已是IG打卡名店。 「Merci créme」是濃濃復古風的老宅咖啡甜點店。圖／Merci créme 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook 「Merci créme 」每層樓都有不同風情。圖／Merci créme 提供 分享 facebook

來客可搭乘台北捷運到板橋站下車之後步行，因地點比較隱密，如果是首次來，確實需要稍微留意一下位子，以免錯身而過，不妨找個悠閒不忙的下午來體驗板橋在地人的甜點秘境。詳細消費方式與行走路線可查詢粉絲團 。 「CAFE de Gear」環境優美好拍。圖／CAFE de Gear 提供 分享 facebook 「CAFE de Gear」環境優美好拍。圖／CAFE de Gear 提供 分享 facebook

「Merci créme 」每層樓都有不同風情。圖／Merci créme 提供 分享 facebook 「Merci créme 」是板橋人私藏愛店。圖／Merci créme 提供 分享 facebook

「Merci créme」是濃濃復古風的老宅咖啡店。圖／Merci créme 提供 分享 facebook 「Merci créme 」每層樓都有不同風情。圖／Merci créme 提供 分享 facebook

歐巴的秘密據點「2J Cafe」韓式咖啡廳復古風情

這家充滿濃濃韓風的「2J Cafe」位於市中心大安區，鄰近大安森林公園站與大安站之間，交通上算是相當便利，下了捷運後緩緩散步可以抵達，是2位歐巴開的韓式復古咖啡廳，除了帶著歲月痕跡的店內外設計細節，也設有戶外座位。除了咖啡廳必備的各式飲料和甜點輕食，特別的是還有韓式餐點可品嘗，設有插座、WIFI等，無論聊天小聚、發呆放空，「2J Cafe」都是不錯的好點。

推薦的粉絲透露來「2J Cafe」建議平日時段，很適合一個人消磨時間。官方粉專公告假日僅提供下午6點後訂位，下午時段現場需候位，也沒有提供6人以上訂位或併桌，店內低消為一杯飲料。更詳細營業資訊可上粉絲團查詢。

「2J Cafe」餐點選項多元。圖／2J Cafe 提供 分享 facebook 「2J Cafe」走韓式復古風。圖／2J Cafe 提供 分享 facebook 「2J Cafe」很適合一個人放空。圖／2J Cafe 提供 分享 facebook 「2J Cafe」走韓式復古風。圖／2J Cafe 提供 分享 facebook 「2J Cafe」設有戶外座位。圖／2J Cafe 提供 分享 facebook 「2J Cafe」走韓式復古風。圖／2J Cafe 提供 分享 facebook

哪裡吃

CAFE de Gear

地址：台北市中正區寧波東街3-3號（中正紀念堂站下車後步行）

Merci créme

地址：新北市板橋區漢生東路43巷34號（捷運板橋站下車後步行）

2J Cafe

地址：台北市信義線大安森林公園站（大安森林公園站下車後步行）

注意事項：店家設有低消，平假日訂位或現場候位規定、消費方式均以店家實際公告和現場情況為準

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