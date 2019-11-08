泰菜「baan」推3款即食火鍋！PChome24h購物雙11獨賣

2019-11-08 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



曼谷《米其林指南》必比登推薦的泰菜餐廳「baan」，去年底與《台北米其林指南》一星的「MUME」餐廳主廚林泉（Richie Lin）合作來台開設首家海外分店之後，搶在雙11前夕推出3款耗時開發的泰式即食火鍋湯底，由PChome24h購物獨家首賣，將星級料理送入大眾家庭。

「baan」與PChome24h購物跨界合作，首波推出「baan」最具代表性的泰式酸辣湯、泰式椰漿湯、泰式綠咖哩火鍋湯，每款湯品皆為3～4人份，可煮湯、煮火鍋或配飯，11月10日晚上8點起於PChome24h購物獨家首賣，單盒原價499元、特價469元，3盒優惠價1,399元再加碼送頂級新鮮食材，特價皆為售完為止。

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網路家庭董事長詹宏志表示，吃飯有許多不同層次的需求，對於現代人來說，想要快速解決用餐問題不見得要與忙碌做那麼多妥協，這次與「baan」的合作就是讓他覺得很驕傲的高端水準。雖然被許多人稱為美食家，但詹宏志說「美食家是一種能力與判斷力，我只能算是個foodie，有追求美食的熱情」，他希望與能改變台灣即食冷凍包的生態，端出盡量接近餐廳美食的風味，不過還是鼓勵大家如果有時間的話多去好餐廳、與好廚師打交道。

baan Taipei負責人林泉說，這是首度嘗試將餐廳料理變身成冷凍即食包，最大的困難就是在經過冷凍後還必須保有美好風味，首波推出的3款火鍋湯品與一般冷凍即食包不同，特別將湯底、嚴選風味香料包、檸檬汁分開包裝，打開包裝可直接看到洋蔥、草菇、番茄、紅蔥頭、香茅、南薑、辣椒等食材，就是為了完整呈現道地的泰式風味，也可依照個人喜好調配佐料。

至於在家怎麼煮最適合？林泉提出的第一個撇步就是「煮滾至少10分鐘以上，讓香料香氣融入湯底，再用檸檬汁調味」；在食材方面可以隨個人喜好添加，「冬蔭」泰式酸辣湯適合搭配各式海鮮，泰式椰漿湯與肉類最速配，綠咖哩火鍋湯是「baan」最自豪的口味，搭配蔬菜、肉類皆可。

PChome24h購物未來還會持續開發與名店、名廚合作的食品，同時預告雙12還將推出與福灣、旅英服裝設計師詹朴、米其林甜點師合作的巧克力。