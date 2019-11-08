美國電子煙肺傷害破2千人39死 還有530萬青少年受害

2019-11-08 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



美國今年8月爆發電子煙肺傷害(EVALI)後，據今最新公布疫情，通報確診病例以破2千，其中39因此喪命，死者最小17歲，最大75歲。面對美國不斷延燒的電子煙相關疫情，董氏基金會今再度出面呼籲，台灣應將美國疫情引以為戒，政府不能只有嘴巴說禁，應確實啟動修法行動，唯有全面禁止電子煙、加熱菸等新興菸品，才能保護國人健康。

美國總統川普承認美國社會正遭遇電子煙的大麻煩，為挽救電子煙導致的傷亡，曾在9月11日公開表示「將儘快做出禁止所有加味電子煙的政策」，但即遭到利益集團警告「在川普需要贏得連任的關鍵州裡，電子煙很受歡迎」。美國杜蘭大學公衛學院名譽教授陳紫郎表示，白宮因此似乎打算宣布，除薄荷醇口味外，所有經加味的電子煙一律禁止在市場銷售。

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陳紫郎說，美國政府改口「禁止加味電子煙，但薄荷及菸草口味的電子煙不在此限」，等同政府無視「薄荷味電子煙是菸商對青少年行銷的主力」。進一步表示，美國開放新興菸品後，才短短幾年已導致巨大且無法彌補的傷害，籲台灣政府務洞燭機先、防範未然，堅守「全面禁止新興菸品」的立場，尤其當趁勢全力推動修法全面禁止，以免重蹈美國易放難收。

董氏基金會執行長姚思遠也指出，美國政府政策打算急轉彎的風聲，代表菸商以迅雷不及掩耳的速度累積龐大的消費族群及產業結構，美國自2010年開放電子煙後，目前超過2000萬人吸食電子煙，其中530萬人是青少年。無疑創造高薪職位、巨額分紅與驚人利潤，電子煙商及其利益團體玩會不斷遊說、施壓。