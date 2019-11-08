毛家庭同樂 北市五家個性寵物友善餐廳大公開

2019-11-08 15:14 聯合新聞網 有故事／提供



台北市動保處推廣「動物友善空間」邁入第三年，累計召募動物友善餐廳70家，更有29家提供寵物專用餐點，其中五家極具個性特色，引人入勝。

文青氣質毛孩必去—貳樓餐廳

貳樓餐廳不定時會舉辦寵物相關的優惠活動，如前陣子店內也有舉辦萬聖節相關的優惠活動。 有故事／提供 分享 facebook

「貳樓餐廳」成立於民國96年，在台北市有八家分店，另在新竹、台中、高雄、上海各有一家分店，凡是毛爸媽帶毛孩前往用餐，毛孩都會獲贈不加調味料的「嫰蛋」點心，毛孩都很愛吃。貳樓餐廳不僅僅招待貓犬，各種特殊的寵物只要事先詢問同意都可以帶入喔！曾經一位毛爸媽帶了一隻鴨子毛孩到貳樓台中店吃飯，也獲招待一碗新鮮蔬菜吃。

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貮樓成立之初，董事長黃寶世就認為毛孩是家庭的一份子，所以提供可讓毛爸媽帶毛孩一起用餐的環境，後來北市動保處推動「動物友善空間計畫」，就申請加入，經由媒體宣傳，來店的毛家庭增加不少。

公關Helen說，毛爸媽來店為毛孩舉辦慶生會時，往往會邀請毛孩相關社團成員一同參加，例如幾個月前，一隻「八哥犬」的毛爸媽在貮樓仁愛店為牠舉行慶生會，有二十多位毛爸媽帶著八哥犬赴宴，也都把毛孩們打扮得很漂亮，貮樓也贈送小蛋糕供壽星和毛爸媽拍合照。

公關Helen說，來店的毛爸媽都把毛孩調教得有禮貌、有氣質、守規矩，不會亂跑，也不會害怕，毛孩們也露出高興和毛爸媽用餐的表情。

貮樓在台北市的八家分店分別是：仁愛店／仁愛路二段108號；微風台北車站／台北車站2樓；師大店／師大路24號；南港車站店／南港車站B2棟2F；西湖店／內湖路一段300號；敦南店／敦化南路二段63巷14號；中山南西／中山北路二段16巷22號2樓；公館店／羅斯福路三段316巷9弄7號（整修中）。

追、趕、跑、跳、碰都不用煩惱—台北北投雅樂軒酒店

台北北投雅樂軒酒店今年推出了住房專案，讓主人與毛孩都能吃得好也住的好。 有故事／提供 分享 facebook

「台北北投雅樂軒酒店」位於台北市北投區大業路300巷1號，隸屬萬豪國際集團，於2017年開幕時，就規劃三樓的「聚聚樂餐廳」為動物友善空間，設計「ARF寵物套餐」，讓18公斤以下的毛孩，可於戶外露台與主人共享用餐時刻。今年推出的住房專案為一泊二食，讓毛家庭不只住房，還可於聚聚樂餐廳用餐。

店家公關陳小組說，來店的毛孩貴賓，大多不怕生、活潑、會主動親近人，「我們認為較常出門的毛孩，比較容易與人親近或相處。」

餐廳的動物友善空間可容納80人及60隻毛孩，常有毛爸媽來此辦活動聚會，包括比熊犬、臘腸犬、法鬥等的毛爸媽們。此外，聚聚樂餐廳也會不定期舉辦活動或工作坊，如近期舉辦過客製化的寵物繪畫課程，邀請毛爸媽提供照片，由講師指導，讓毛爸媽以壓克力顏料完成毛孩的畫像，活動時，毛爸媽也帶著毛孩來參加，曾經有過毛孩於活動時結識玩耍後，一起睡午覺，就像是一般家長帶小孩出門一樣。

彼克蕾友善咖啡館店內不但有鮮食，還有販售毛孩小點心。 有故事／提供 分享 facebook

「彼克蕾友善咖啡館」位於台北市大安區新生南路三段76巷5號，老闆阿牛媽媽說，隨毛爸媽來店的毛孩，店家會先免費提供一碗冷開水解渴，及招待一份雞肉乾。店內也提供寵物餐讓毛孩享用，例如「窈窕雞肉」或「壯壯牛肉」；另外，進店的毛孩必須繩牽，沙發座位旁都有鈎子，可供牽繩鈎住，以保障來店毛孩的安全。待毛家庭離去後，店家會用酒精消毒座位，非常注重店內衛生。

彼克蕾友善咖啡館已經開店五年，店狗「阿牛」是從嘉義領養來的流浪狗，阿牛媽媽說，開店之初就認為毛孩最能療癒人心，主張餐廳應該是動物友善空間，所以當動保處推廣「動物友善空間計畫」時，彼克蕾就申請加入了。「來店的毛孩都有教養，有禮貌，顯然受過良好的教育。」

她說，有一次，一位愛心媽媽為來自同一流浪動物之家的三十幾名毛孩舉辦「回娘家」活動，並製作「簡報」，秀出各毛孩於領養前後的照片，顯示牠們後來受到良好的照顧，這項活動的成果令人感動。

還有一件趣事，一對毛爸媽帶了一隻俗稱「台灣高山犬」的高大毛孩來店，說是登山時撿到這隻毛孩，而予收養，當時只有巴掌大，不料越養越高，比一般大型犬還高大，成年後有四十多公斤重。這個毛孩起初很調皮，會破壞家具，咬壞東西，經過教導，現在守規矩又有禮貌，大家都喜歡牠，毛爸媽如同撿到的「驚喜包」。

網毛時代來臨！—圖角獸咖啡

圖角獸咖啡店內就如同攝影棚，想怎麼拍就怎麼拍～ 有故事／提供 分享 facebook

「圖角獸咖啡」位於台北市大安區大安路一段31巷29號1樓，店中設計了兩個造景，分別是「白雪公主與七矮人」，及「夢幻的獨角獸」，很多毛爸媽與毛孩以此背景合照，很受歡迎。

店長江羽表示，接手這家餐廳時，它已是動物友善空間，而他養猫，也是愛貓人，認為餐廳本來就應該招待毛孩，所以當動保處推廣「動物友善空間計畫」時，圖角獸就馬上申請加入，為毛爸媽和毛孩服務。

他說，此後，很多毛爸媽帶毛孩前來用餐多，包括舉辦慶生會等，有一次來了九十幾個毛家庭，非常熱鬧。

還有一次很有趣，兩個毛家庭來店舉辦「毛孩求婚」典禮。兩隻毛孩都是黃金獵犬，見面就像情侶，毛爸媽把牠們打扮得像新郎、新娘，由毛爸媽安排，讓毛男孩口銜信物向毛女孩跑過去，由毛女孩用口接下信物，代表同意了，於是求婚成功，場面熱鬧而溫馨。

江羽表示，幾年來，許多毛爸媽來店結識後繼續互動，該店規劃從今年底開始，在店中安排市集、書畫美展、讀書會等，提供毛爸媽們加強互動的資源，以提升友誼，增進生活情趣。

壯壯毛孩攏底家！—寶媽米克斯領養庇護所

寶媽米克斯領養庇護店內有許多浪浪，想要領養毛孩可以到店裡喔！ 有故事／提供 分享 facebook

「寶媽米克斯寵物咖啡店」就是「寶媽米克斯領養庇護所」，位於台北市光復南路419巷72號，該店有兩個特色，一為狗中途之家，現有十隻毛孩待領養。該店都有幫毛孩施打晶片，並對領養者說明領養規則，包括要安排毛孩打預防針、吃預防藥、出門要繩牽、每月要用LINE寄毛孩照片來，看看照顧得好不好？如果後來因故無法續養，必須還給「寶媽米克斯」，雙方並簽約，如果該狗被別人撿到，證實棄養，就要對領養人罰款20萬元。

另一特色是餐點健康豐富，將南瓜、馬鈴薯、花椰菜、雞肉、牛肉水煮，不放油鹽，一客200、250元，讓狗狗吃得健康。負責人寶媽說，不管哪個毛孩來店，「我們都會喜歡牠，協助牠適應環境，讓牠有機會與別的毛孩社交。」該店自從加入動物友善空間後，經由媒體宣傳，來店的毛孩變多了，但常見來店的毛孩因社會化不足，看起來很緊張，她建議毛爸媽經常帶毛孩外出社交。

她說，來店的毛爸媽常說起毛孩的貼心，所以每當外出時都急著回家，享受毛孩的熱烈歡迎，例如不斷撲上來擁抱等；當毛爸媽心情不好時，毛孩也懂得在旁陪伴，或逗主人轉移心情，聞之令人心中充滿溫馨。