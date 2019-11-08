雙11狂買賺更多！十大「神威點數」的驚人好處 月底錢包不哭哭

2019-11-08 15:01 DailyView網路溫度計 綜合報導



數位消費的點數經濟當道，只要使用行動支付就能獲得高額回饋。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

血拚多花3秒怎麼花 累點好處多

年終最強購物盛事雙11將近，各家網購平台接連推出多元促銷優惠，其中更有電商跨界開賣中華賓士、郵輪賞櫻行程等超狂商品，結合36大銀行與7大行動支付加碼回饋！

面對剁手瘋搶的雙11檔期，想買高單價商品卻不知道怎麼買才划算嗎？別擔心！點數經濟潮流狂吹，善用行動支付賺錢高額回饋，將延伸的點數運用到日常生活中，不僅食衣住行的小額支出通通都能打包抵用，連家庭的一般日常費用繳費也能用點數折抵，在火熱的年終換機潮以及囤貨旺季中，若能每筆享有 4.5%的點數回饋，相當於買越多賺越多，累點攻略帶你買好買滿，盡情享受雙11購物節！

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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數位消費的點數經濟當道，電商也另闢戰場，光是使用行動支付就能獲得高額回饋，你跟上這股潮流了嗎？DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》幫你整理網友狂推的十大點數經濟優點，讓我們一起踏上小資必省術的偉大航道吧！

圖／DailyView網路溫度計提供 分享 facebook

NO.10 捐款公益絕不手軟

俗話說取之於社會，回饋於社會，點數經濟也可以運用在捐款上，透過簡單的操作，點數支援小額捐款，選擇平台上的公益單位，單筆可上限捐5,000元，讓你的愛心隨時能展現，讓消費不只促進經濟，還能幫助社會上更需要的人。

NO.9 搭車出遊無須煩惱

交通費的痛，小資通勤族最知道，應酬喝酒搭計程車，業務跑單到嘟嘟房停車場，或是每天搭的公車，點數回饋其實也能抵銷，不用擔心身上現金帶不夠，像是LINE Pay、街口都有搭車支付，Pi拍錢包還能用回饋點數P幣直接抵現，真的是超級方便～

NO.8 合作餐廳點餐外送

都說吃飯皇帝大，懶人經濟當道，外送服務選對消費方式很重要，像是有外送平台跟Pi拍錢包支付合作，綁定玉山Pi卡回饋4.5%點數；實體餐廳聚餐也越來越多消費方式，例如街口支付與LINE Pay結帳還能夠享回饋優惠，下此跟朋友聚餐不妨手機拿出來試試看，還能幫當日的餐費省下一筆呢！

NO.7 操作好用簡單易懂

數位點數的好處就是只要用手機操作就可以，只要下載APP後都能很快上手，這也是為什麼點數經濟能夠興起的一大原因，不管是Pi拍錢包、街口支付、LINE Pay、台灣Pay還是什麼「配」，通通是聰明生活的絕配！

所有的花費及時通知，點數回饋寫得清清楚楚，還能幫你記帳，聰明消費就是要這樣一鍵按下、收穫滿滿。

NO.6 輕鬆繳納雜支花費

繳費不用再苦苦等帳單寄來，繳費也變得容易，像是台灣Pay可連結全國繳費網App，舉凡卡費、學雜費、健保費與各項稅款等都能一指搞定！

另外，Pi拍錢包也有跟13個縣市合作，覆蓋率高達90%，沒有信用卡的朋友也別擔心，綁定簽帳信用卡可以繳電信費跟卡費，讓亂糟糟的帳單一次給它梭哈！不僅如此，數位點數回饋還可以讓你線上折抵哩哩摳摳的雜費，真的是點數在手、希望無窮啊～

NO.5 快速省時一點搞定

﻿身為一位稱職的現（ㄌㄢˇ）代（ㄉㄨㄛˋ）人，即使可以累積回饋，如果太麻煩就沒人想要辦，而點數經濟就結合了優惠跟方便，專門設計給一秒鐘幾十萬上下的你！

手機不再是拿來聊天看影片的工具，更像是隨身的數位錢包，像是Pi拍錢包內就可綁定6張卡，出門不用帶一堆卡，減輕你的負擔～沒有金融卡或信用卡也不用擔心，台灣Pay還可以綁定郵局的Visa金融卡，讓你的生活大小事一指搞定。

NO.4 日常生活應用超廣

說到累積點數，或許你還停留在集點卡的概念，但先在你該更新一下你的腦袋資料庫了！點數經濟現在已經擴展到你的生活各個角落，食衣住行育樂通通有！包含在指定商圈用台灣Pay、街口支付、LINE Pay、Pi 拍錢包等行動支付，最高可享28.5%回饋，每月最高上限1千元。

另外，從台灣最密集的超商到停車繳費，上網購物或圖書館借閱、醫院批價，點數回饋都能抵銷，除此之外現在還有廠商推出「點數互轉」的選擇，例如P幣換樂天、P幣換OPENPOINT等，打破你點數消費會綁手綁腳的觀念。

NO.3 會員專屬尊榮加倍

點數經濟要吸引你，不來點好康怎麼行？因此會員專屬的優惠也是小資網友很在意的項目，像是使用PChome旅遊選擇玉山Pi拍錢包聯名卡，新用戶首刷禮即贈送800P幣。就有網友推薦還沒用過的人，可以趕緊申辦，利用即將來到的雙11檔期優惠購買需要的東西，同時累積點數，一兼二顧。

NO.2 優惠折扣驚喜好康

不管你是雙11搶便宜，還是百貨周年慶要囤貨，免不了都要花一筆錢，這時候廠商為了要抓住你的眼球，除了常態性的折扣，往往都會跟信用卡合作，祭出限時的額外點數贈送活動。

但你知道嗎？除了基本促銷活動外，只要再搭配指定付款方式、銀行，就能省更多！像是PChome雙11就祭出限時限定優惠，只要在雙11當天刷玉山Pi信用卡，滿35,000最高就送1,100P幣！或是使用LINE購物，不僅優惠店家多元，最高更能享有11％點數回饋...在結帳前記得再貨比三家，包準你不會吃虧！

NO.1 消費回饋積少成多

你有想過你一個月的食衣住行花費有多少筆嗎？其實這些項目選對方式付款，就能「刷卡賺回饋、點數抵消費」！顧名思義，點數經濟讓消費不再只是銀貨兩訖而已，買東西的當下還可以累積回饋，舉例來說，像是上班族每天都要去超商買咖啡，只要有Pi拍錢包綁玉山Pi信用卡，最高享4.5% P幣，一點等於一元，月底就是能比別人多出一杯，應用方式高達9萬種，從小錢省起積少成多94比別人領先！

像是你可能常常忽略的711超商，都會不定時推出OPENPOINT商品兌換，或是Pi拍錢包也可以購買拍享券，雙11購物節還有超過五百萬種商品，都可以用P幣兌換，超級划算，積少成多！

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