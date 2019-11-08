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ITF旅展線上業績大爆發 最高成長120％

2019-11-08 14:07聯合報 記者羅建怡／即時報導

線上旅展搶先開跑已是常態，線上旅展與實體旅展的占比，也逐年翻轉，業者預估，今年線上可望占整體業績的6~7成。其中，國泰飯店觀光事業線上旅展業績成長120%，光是慕軒飯店餐券5天就熱賣3,000張，成績斐然；六福旅遊集團獻上兩周1200萬達標，較去年成長7成；君悅線上也有千餘萬。業者指出，要強化實體旅展銷售，「現場加碼」是吸客手段。

年度最盛大的2019 ITF台北國際旅展即今起開展，國泰飯店觀光事業提前在11月1日至24日線上旅展開賣，販售5天慕軒飯店餐券已狂銷3千張、和逸飯店住宿券較去年同期成長5成，其中，「慕軒GUSTOSO義大利餐廳580元半自助午餐券」及受親子家庭客青睞的「和逸飯店‧台南西門館雙人住宿券(含早餐)3,300元」表現最亮眼，業績不斷向上攀升。

為了強化逛展買氣，和逸與慕軒飯店在4天旅展推出慕軒餐券買十送一、消費滿6,000送600、信用卡滿額禮等；另舉辦快閃贈券、展攤美食試吃活動。

六福旅遊集團線上業績也大爆發，較去年成長7成，預計今年線上線下業績總目標為4千萬，業者預估，線上占比約7成；最熱賣的「關西六福莊7999元住宿券」，現場購買再升等，第4~6人不加價；此外，現場也推出快閃加碼、推出試吃與闖關等有感的體驗活動吸客。

台北君悅線上旅展也有不錯表現，現場也以滿額禮、抽獎活動攬客，但線上有特定住宿券買15送1，「吸引力各不同」，業者認為，旅展現場贈品看得到，能吸引某些特定旅客。

MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳推出半自...
MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳推出半自助式午餐餐點。圖／國泰飯店觀光事業提供
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六福莊動物樂遊趣住房專案線上熱賣。圖／六福旅遊集團提供
六福莊動物樂遊趣住房專案線上熱賣。圖／六福旅遊集團提供
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