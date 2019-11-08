旅展開幕 人潮湧現 下手重點看過來

2019-11-08 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北即時報導



2019ITF台北國際旅展今起至11月11日於南港展覽館舉行，今年適逢雙11，除了11月11日當天11時11分，參加舞台闖關活動者，將送出中華航空澳洲不限航點商務艙機票之外，各大業者也推出優惠活動，如春天酒店明天起每天11時11分，將抽出1.1折的頂級春天套房住宿券大獎，原價2萬5000元，優惠價2750元；11月11日當天更加碼抽出11份1元露天風呂泡湯券。

另外，五星飯店業者也搶攻雙11商機，只要1111元即可續住寒軒國際大飯店；福華大飯店推出旅展限定2500元的住宿券，再以11元即可購買2500元的贈品券，相當於買一送一；圓山大飯店推出只要11元，就可加購台北雙層觀光巴士單程票；美福大飯店則有彩匯自助平假日通用快閃券旅展價1111元再享滿額好禮。此外，1111元的優質商品還有福泰飯店集團限量福泰聯合住宿券、城市商旅限時限量的平日雙人住宿通用券等。

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各家旅行社業者也共襄盛舉，如：吉帝旅遊推出饗樂泰國帝寶一房一廳水流蝦吃到飽5日現折1111元，旅展限定優惠價1萬3999元。而東南旅遊旅展現場更祭出東南遊學金1萬1111元，及東南旅遊金1111元等扭蛋獎項，讓民眾聰明消費、精省玩。

各類住宿、美食和泡湯等票券也有超殺優惠，今年各飯店集團祭出超殺優惠，住宿券最低2折起，如：台北王朝大酒店豪華客房雙人住宿券(不含早餐)，原價1萬3200元，旅展超值2折優惠，只要2600元；洲際酒店集團IHG全台聯合住宿券原價7000元，2.5折優惠價1688元；高雄寒軒國際大酒店聯合住宿券原價7590元，旅展價1750元；首度參展的台北萬豪酒店雙人住宿券原價2萬790元，旅展限定2.7折，僅5688元；亞洲唯一上榜「全球十大國家公園旅宿」的墾丁華泰瑞苑，經典客房雙人一泊一食旅展限定限量優惠只要4800元。

親子旅客方面，六福莊動物樂遊趣住房專案原價1萬9365元，住宿含六福村門票4.1折優惠價7999元；晶華酒店環遊護照住宿優惠券每本4張原價4萬3423元，2.3折優惠價9999元；雲朗觀光花蓮、礁溪特色房聯合住宿套券，旅展價每套9000元，就可入住花蓮翰品幾米家庭四人房或礁溪品文旅樂旅小閣樓；板橋凱撒大飯店寶貝趣遊住宿券旅展價6888元，房內的溫馨小帳篷及星星投射燈，讓親情更升溫。

五星飯店超值餐券方面，包括：香格里拉台北遠東國際大飯店上海醉月樓雙人平日龍蝦套餐餐券原價5960元，5折旅展價2988元；台北美福大飯店超值美食通用券原價3828元，6.2折旅展優惠價2380元；台北君悅酒店凱菲屋超值聯合優惠餐券原價3872元，6.9折旅展優惠價2690元；台北喜來登大飯店十二廚平日自助下午茶券(10張/組)原價8690元，6.3折限量旅展價5500元。晶華國際酒店栢麗廳平日午餐四人優惠折扣券原價5192元，6.9折旅展優惠價3599元。