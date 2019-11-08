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ITF／「夜宿遊樂園」首賣 今年沒搶到，旅展快卡位

2019-11-08 12:36聯合報 記者羅建怡／即時報導

今年甫推出即超賣的「夜宿遊樂園」，首度在旅展開賣，今起4天展期可預搶2020年的名額。全台唯一遊樂園結合動物園的六福村「兒童動物生態體驗營」，優先保留名額，邀請小朋友到遊樂園露營過夜，體驗不一樣的夜生活。

六福村行銷經理黃淑芳表示，響應11/8至11/11在南港展覽館舉行的年度最盛大「ITF台北國際旅展」，適逢六福村主題遊樂園40周年，首度在旅展推出露營專案，主打8~12歲兒童專屬限定露營，並在展覽攤位設置「六福村露營體驗區」。

專案內容有假日2天1夜「兒童營」，安排探索動物生態、享用BBQ晚餐、欣賞昆蟲電影院，專案價每人4,999元；3天2夜「暑期兒童營」每人7,999元。

想到遊樂園住一晚，但裝備不齊全怎麼辦？六福村表示，將準備帳篷、睡袋、睡墊等露營相關物品，只要帶著隨身行李，就能輕鬆住進遊樂園。露營套票含每日入園門票、餐點、紀念品等，但場域空間有限帳數稀少，加上全台獨有，過去一開放就秒殺。ITF旅展早鳥限量銷售，每日前50名預購露營套票民眾，再加贈獨家禮物。

六福村2020年「兒童動物生態體驗營」，搶先在ITF台北國際旅展開賣。圖／六福村...
六福村2020年「兒童動物生態體驗營」，搶先在ITF台北國際旅展開賣。圖／六福村提供
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ITF旅展現場購買露營套票，每日前50名，加贈獨家限量禮物。圖／六福村提供
ITF旅展現場購買露營套票，每日前50名，加贈獨家限量禮物。圖／六福村提供
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露營遊樂園旅展

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