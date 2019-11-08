孔劉、GD愛牌和Mulberry推聯名包款 logo也太可愛了吧
2019-11-08 12:27
聯合報 記者楊詩涵
／即時報導
英國品牌Mulberry發表與瑞典品牌Acne Studios的聯名手袋系列，以提包和小型皮件為主，結合皮革工藝與清爽設計，Acne Studios除了GD權志龍穿過，也是男神孔劉愛牌，他在2017年來台參加粉絲見面會時，就是穿了Acne Studios白T，帶起衛生衣時尚風。
Acne Studios有著北歐的素樸簡靜，Acne為Ambition to Create Novel Expressions的縮寫，品牌創意總監Jonny Johansson以打造簡潔且摩登的設計為宗旨，對於本次聯名他表示「是為表達友誼與設計的自由」，所有包款都壓印聯名logo，將Acne Studios的字母呈現為Mulberry樹狀圖騰的葉子，可愛討喜，限量商品運用Acne Studios的Musubi包和Mulberry的Bayswater包等經典款式作為雛形，轉為新穎設計。
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Musubi標誌性的摺紙結融入了Bayswater包，結合兩個品牌最受歡迎的細節，粉紅色款甜美可愛，可拆式的織帶都印有雙品牌字樣；Acne Studios設計團隊隊也從Mulberry著名的Scotchgrain款式著手，為它新增了多個皮革搭扣繩帶繫件、超大金屬配件，設計郵差包、迷你斜垮包，有粉紅色和黑色鱷魚紋皮革；小型皮革製品則包括筆電電保護套、零錢包等，全系列即起上市。
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