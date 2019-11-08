孔劉、GD愛牌和Mulberry推聯名包款 logo也太可愛了吧

2019-11-08 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／即時報導



英國品牌Mulberry發表與瑞典品牌Acne Studios的聯名手袋系列，以提包和小型皮件為主，結合皮革工藝與清爽設計，Acne Studios除了GD權志龍穿過，也是男神孔劉愛牌，他在2017年來台參加粉絲見面會時，就是穿了Acne Studios白T，帶起衛生衣時尚風。

Acne Studios有著北歐的素樸簡靜，Acne為Ambition to Create Novel Expressions的縮寫，品牌創意總監Jonny Johansson以打造簡潔且摩登的設計為宗旨，對於本次聯名他表示「是為表達友誼與設計的自由」，所有包款都壓印聯名logo，將Acne Studios的字母呈現為Mulberry樹狀圖騰的葉子，可愛討喜，限量商品運用Acne Studios的Musubi包和Mulberry的Bayswater包等經典款式作為雛形，轉為新穎設計。

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