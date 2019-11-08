量販雙11超狂！IPHONE 11 PRO MAX祭五折超低優惠 2019-11-08 11:46
聯合報 記者
徐力剛
/台北即時報導
迎接
檔期， 雙11 線上購物4大平台搶先開跑，包括Friday、蝦皮、樂天及Yahoo奇摩商城平台，交出亮眼成績單，業績成長幅度200%。 愛買
以愛買線上購物-樂天平台來說，11月11日當天最低折扣46折起，免運直送到家，在家就能輕鬆購物。其中最吸睛非「IPHONE 11 PRO MAX 64G(綠)」莫屬，原價39900元，特惠價19950元，折扣下殺最低5折，23:00開放搶購;其他例如11:00 搶購的「舒跑鹼性離子水PET850mlx20/箱x3(共60入)」打46折，特價799元;13:00「日本大王GOO.N 紙尿褲黏貼型-境內版L號(箱)共216片」特惠54折，單片6.5元。
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 ×
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完) 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎) 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
中獎名單 個資聲明 注意事項 ×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高 ×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。 越多天登入贊助，中獎機率越高！
愛買線上購物Friday平台推出家電全年最殺價6.1折起，小家電買氣狂增4成以上，其中「4K聯網電視」銷量增加6倍，價差更高達1萬。「Panasonic國際55型六原色4K聯網顯示器TH-55FX800W」下殺8折，特價44010元;「Panasonic國際 27L蒸氣烘烤微波爐NN-BS603」特惠價13900元。
看好民生用品商機，愛買線上購物蝦皮平台再加碼，整點秒殺品5折起，11月9日11:00「哈根達斯草莓經典迷你杯暢銷組」下殺5折，原價887元，限時優惠699元;當天20:00「金美克能抗屑止癢洗髮乳750ml」特價119元;11月10 日13:00「可果美100%蕃茄汁280ml 折扣最低5折。
「IPHONE 11 PRO MAX 64G(綠)」下殺5折優惠。圖/愛買提供 分享 主婦們最愛「得意優質抽取式衛生紙100抽72包」。圖/愛買提供 分享 「舒跑鹼性離子水PET850mlx20箱x3」超值組。圖/愛買提供 分享
留言