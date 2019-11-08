iPhone 11特價11111元！松果購物「雙11」加碼整點開搶

2019-11-08 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



根據資策會產業情報研究所MIC表統計，今年的雙11網購的買氣意願較往年更高，甚至超越百貨公司周年慶，有71%的消費者想要剁手搶買，顯見今年雙11的熱度。松果購物公布雙11熱銷趨勢爆品，並祭出必買好康攻略，11月11日當天再加碼多個時段整點開搶，其中iPhone 11 64GB有機會以特價11,111元入手。

松果購物指出，除了P&G洗衣膠球、BRITA濾芯等生活快消耗品在雙11檔期因價格優惠帶來顯著買氣之外，健康訴求也是關鍵字，像是強調機能性的Future Lab.未來實驗室FREEZONE零負重包搶進爆品行列，特殊十字減力設計切中現代人生活需求，雙11檔期銷量已達上千個；iNO藍牙智能體重計3日銷量就突破2,000台；野人舒食高蛋白舒肥雞胸以80入箱購最受歡迎，價格殺破市場最低價帶動大量囤貨手湧現，單日銷售破萬片；高CP值的小紫除蟎機、小米2代石頭掃地機器人等也是必搶夯品。

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雙11暖身波段松果購物以各品類日超低優惠喚醒消費力，11月11日當天全站25萬件商品全面有感下殺，包括3M空氣清淨機、五月花新柔韌抽取衛生紙都將出現驚喜價，最夯的氣炸鍋也有多款推出超低價回饋，其中Arlink免油健康氣炸鍋直殺6折；全年鎖價不折扣的家居品牌Patya打鐵仔也祭出人氣商品「Patya打鐵仔－角落好朋友」獨家下殺5折；冬季熱銷的Sanki日本三貴加熱SPA足浴機挑戰市場超低價，當日限定27折起。