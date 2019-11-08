台北國際旅展登場 1111送台北-澳洲商務機票
2019-11-08 11:37
聯合報 記者董俞佳
／台北即時報導
2019ITF台北國際旅展即將於11月8日至11日於台北南港展覽館盛大登場。除了多項旅遊、美食住宿優惠之外，還有交通、機票優惠，11月11日當天還有旅遊狂歡嘉年華，還將送出台北-澳洲不限航點來回商務機票1張。
台灣高鐵公司首次推出的聯名商品—「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」，將在今年旅展正式登場，高鐵表示，攤位設計也特別以「搭高鐵．遊台灣」及「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」為主題，現場並設置聯名商品自動販賣機及「卡娜赫拉的小動物」拍照區，最萌好朋友—P助與粉紅兔兔也將親臨現場。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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華航則推出，1元機票競標活動，知名部落客「布萊 N 機票達人」將於今天下午1時30分直播「1元起標」機票競標活動。另外，越竹航空公司也發布優惠訊息，台北至河內只要99元起。
此外，今年旅展期間適逢11月11日，台灣觀光協會也特別攜手各家參展業者，重磅推出「1111旅遊狂歡嘉年華」，規畫了展場限定的限時搶購活動，邀業者祭出住宿券最低1.1折、旅遊商品1,111元起及買1送1等好康，還有機會以超低1元銅板價搶購泡湯券或飯店餐券，同時還能夠體驗「福袋好康帶回家」，以及「舞台闖關搶大獎」等活動。
主辦單位表示，11月11日當天，不僅將送出中華航空台北-澳洲不限航點來回商務艙機票1張，還將加碼抽出日本航空台北-日本經濟艙來回機票2張！
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