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手刀搶換日圓！現賺2張｢環球影城」門票這樣做

2019-11-08 10:41聯合報 記者徐力剛/台北即時報導

哈日族準備好了嗎？近期日圓匯率持續走貶，據台銀今日牌價匯率，日圓現金賣出匯價0.2815元，為今年5月3日0.2807元低價以來，近6個月新低點，有日圓需求的你還不手刀換起。

若以台幣5萬來兌換日圓，依照今天匯率可換到日圓177,809元，與8月13日的新高匯價0.3029相比，當時僅可換到日圓165,071元，相差近12,738元，粗略估算約等於2張環球影城門票，真的太佛心了

台灣銀行今日最新牌告匯率。圖/擷自台銀官網
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日本環球影城。圖/取自IG:sherry8746
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