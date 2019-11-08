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林志玲傳在南美館披婚紗 「博物館婚禮」台灣行不行？

2019-11-08 03:27聯合報 記者陳宛茜／即時報導

「台南女兒」林志玲傳出將在台南市立美術館舉行婚禮，消息雖未獲證實，已引發藝術界熱議。因為「博物館婚禮」在國外行之有年，在台灣卻相當罕見。林志玲若真的在南美館舉行婚禮，將成為台灣公立博物館舉辦私人婚禮的首例，預料將捲起「博物館婚禮」風潮，為博物館帶來新的商機與挑戰。

博物館收藏人類的文明精華，而頂尖博物館建築若非優美古蹟、便是邀建築大師操刀，成為舉辦夢幻婚禮的夢幻場地。近年全球博物館走向法人化、必須自籌經費，如何拓展新商機是館長最頭痛的問題，出租舉辦私人婚禮成為選項之一。

大英博物館、自然歷史博物館等多家英國公立博物館，館內都曾舉辦夢幻婚禮；巴黎羅浮宮的玻璃金字塔、奧賽美術館的二樓，也是名人婚宴的熱門場地。不過，若要使用這些頂尖博物館辦婚禮，均需透過專業婚顧或公關公司接洽，價格驚人；但也因具隱私性與尊榮感，是名流豪門首選。

「博物館婚禮」在國外行之有年，台灣卻相當罕見。目前僅私人創辦的奇美博物館，從2015年起提供場地給台南市政府舉辦聯合婚禮。奇美博物館表示，迄今未曾舉辦私人婚禮，但館內許多空間皆開放租借，未來也不排除洽談私人婚禮；但其調性和質感希望與博物館相近，同時也要考量遊客參觀相關事宜。

過去台灣視博物館為「藝術殿堂」，公立博物館更因肩負社會責任，凡是沾惹商業氣息的創舉總招致負評。南美館之前曾因出借場地予特斯拉電動車發表新品，引發抨擊。此次傳出出借場地給林志玲辦婚禮，外界反應卻是「給予祝福」，可見台灣對博物館的觀念逐漸轉變。

高雄市立美術館和南美館一樣法人化，有自籌經費的壓力。高美館館長李玉玲表示，現代美術館必須多元化經營，她以日本福岡亞洲美術館為例，美術館底下便是婚宴場地，公共藝術作品成為婚禮的一景。

高美館近年大力提升空間美感，也擁有舉辦婚禮的商機和潛力。李玉玲表示，樂見南美館「踏出這一步」，若成效良好，也會考慮將高美館館內適合空間出借舉辦婚禮。她表示，博物館能否舉辦婚禮，關鍵在於有無配套措施；如何做好妥善規劃，讓婚禮不會干擾館內展覽，甚至和藝術品相得益彰。

國立歷史博物館館長廖新田對南美館辦婚禮「樂觀其成」，但認為公立博物館具公共性，必須訂出全民適用的規範，不能讓「博物館婚禮」成為名人御用的特例。他認為，博物館的責任是「保護與發揚文物」，在這兩個前提下，「公共性」的定義可以與時俱進，博物館經營者也必須具備開放態度。

「結婚是很『美』的事情。」國父紀念館館長梁永斐認為，婚禮和美術館的形象可以連結，只要經過妥善規劃，不影響展場或展品，他認為可行。但館方必須慎重規劃空間與動線，尤其南美館一館是古蹟，更需審慎研議。

策展人胡朝聖認為，林志玲擁有藝術碩士學位，形象與美術館相符；名人效益也有助於南美館提升知名度，甚至進一步行銷台南。他贊成博物館「跨界合作」，但為了維護公立博物館的公共性，南美館必須說明出借婚禮場地的標準，「不能製造階級問題」。

胡朝聖認為，林志玲若以名人身分使用公立博物館的資源，也該有所回饋，比方在婚禮中放入南美館或台灣藝術元素，或是讓南美館的典藏藉這場婚禮被看見，甚至揚名國際。若博物館和名人能互相拉抬、共創雙贏，便能打造最「美」的婚禮。

大英博物館是名流夢幻婚禮的首選。記者陳宛茜/攝影
大英博物館是名流夢幻婚禮的首選。記者陳宛茜/攝影
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奇美博物館婚禮美術館

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