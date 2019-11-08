佳士得秘密武器現身台北 前主人曾買下張學良一半收藏

2019-11-08 02:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／即時報導



企業家曹興誠釋出的拍品「清乾隆料胎黃地畫琺瑯鳳舞牡丹包袱瓶」，上月在香港由拍賣公司蘇富比拍出逾台幣八億的高價。與蘇富比相互較勁的佳士得拍賣公司，也宣布要在香港秋拍推出一款重量級拍品。此一秘密武器明天將在佳士得香港秋拍台北預展中現身，是一款名為「康熙琺瑯彩千葉蓮盌」的琺瑯彩瓷，現任藏家身分保密，前主人則是骨董界傳奇人物、「拍場教父」張宗憲。

張宗憲生於1926年，父親是上海灘知名骨董商。1948年，張宗憲帶著24美元單槍匹馬闖蕩香港，1959年繼承祖業開設骨董店「永元行」。1980年代初他將香港五家骨董店關掉，以「Robert Chang」之名全心轉戰世界各地的拍賣場，以銳利的獨到眼光，成為中國古陶瓷器物的伯樂；拍品經過他的手，身價往往翻了好幾倍。

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1994年在台灣舉行的張學良定遠齋專拍，拍賣「少帥」張學良收藏的書畫，包括張大千的多件作品。據說該場近一半的拍品，是由張宗憲一人競得。

1983年張宗憲以52萬港元，從倫敦骨董商手中拍得「康熙琺瑯彩千葉蓮盌」，1999年透過香港佳士得賣出1212萬港元，2013年再次以7404萬港元成交，刷新康熙時期瓷器拍賣的最高價成交紀錄。

「康熙琺瑯彩千葉蓮盌」為琺瑯彩瓷。佳士得表示，傳世琺瑯彩瓷大多為清宮秘藏，只屬皇帝擁有，極少流傳宮外。至民國初年紫禁城開放後，外界才得以窺探琺瑯彩瓷真面目，旋即成為藏家鑑賞追逐的目標。

「康熙琺瑯彩千葉蓮盌」色彩豔麗、質地均勻，代表康熙朝畫琺瑯成熟時期的製作工藝所能達到的精湛效果。盌身上出現的胭脂紅、白、黃三種琺瑯料均為康熙朝晚期清宮成功配製的新顏料。