蘇太太必看！旅展搶看蘇志燮 內行人：「這個門」最快
2019-11-08 00:06
聯合報 記者陳睿中
／即時報導
2019台北國際旅展將於11月8日於南港展覽館正式登場，展開為期4天的活動。今年開幕首日除了有一系列旅遊產品、餐券的優惠方案之外，更會有韓國男星「蘇志燮」登台與民眾互動，令許多粉絲相當期待。邀請蘇志燮來台的韓國觀光公社也私下透漏，若是蘇太太們想要近距離接觸男神，可以優先從「J出口」進入，最有機會搶到零距離的絕佳位置。
今年韓國觀光公社特別於旅展規劃「韓國文化觀光大展」，共計有66格攤位，成為全旅展最大的國家形象館。展區規劃有舞台區、韓流購物區、韓流韓食區、遊輪區、銷售區等6大區域，還會有汗蒸幕、海女等韓國元素的打卡主題。民眾除了可以獲得最新的旅遊資訊、優惠方案，也有韓食試吃的體驗。蘇志燮則預計將於11月8日中午12點於韓國館的舞台登場。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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本次旅展共有I、J、K等3個主要出入口，其中K出口距離南港展覽館捷運站1號出口最近，I則最遠。蘇志燮登場的舞台，則位於韓國館、長榮航空、中華航空等攤位間的十字路口。若是旅客搭乘大眾運輸前來，可以優先從正門內的「J出口」進入會場，沿著主幹道就可直接抵達舞台區。至於從K入口進入者，可直行至客委會後，左轉直行抵達舞台區。若是從最遠的I入口進入，則可直行至大榮旅行社後右轉，直行至舞台區。
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